Tandläkare med verksamhetsansvar - till nyrenoverad klinik
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandläkarjobb / Luleå Visa alla tandläkarjobb i Luleå
2026-06-14
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Är du en prestigelös och initiativrik tandläkare som vill kombinera kliniskt arbete med möjlighet att påverka och utveckla en verksamhet? Söker du en modern arbetsplats med ett långsiktigt perspektiv och goda utvecklingsmöjligheter?
Då är Flora Tandvård rätt klinik för dig.Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Vi söker en tandläkare med intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling till vår nyrenoverade klinik. Rollen kombinerar kliniskt arbete med möjlighet att ta ett större ansvar i verksamheten och växa in i en verksamhetschefsroll.
Du kommer att:
arbeta kliniskt
leda och fördela det dagliga arbetet tillsammans med teamet
bidra till verksamhetens utveckling och kvalitetssäkring
arbeta med personalfrågor, arbetsmiljö och kompetensutveckling
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du får möjlighet att utvecklas både kliniskt och som ledare. Har du en tandsköterska som du gärna vill fortsätta jobba med- är ni välkomna att söka som team.
Om kliniken
Kliniken är nyrenoverad och modern, med:
5 fullt utrustade behandlingsrum
3 tandläkarteam
2 tandhygienister
Vi arbetar helt digitalt och erbjuder bred tandvård – från allmäntandvård till mer avancerade behandlingar.
Hos oss möts du av:
ett sammansvetsat och engagerat team
en familjär kultur med högt i tak
nära samarbete och stark teamkänsla
fokus på kvalitet, patientbemötande och långsiktiga relationer
Vi söker dig som
är legitimerad tandläkare med minst 3–5 års erfarenhet
har ett genuint intresse för både patienter och verksamhetsutveckling
är trygg i diagnostik och terapiplanering
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
är prestigelös, flexibel och samarbetsorienterad
Det är meriterande om du:
har intresse för eller erfarenhet av ledarskapDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dig som person. Du är:
kommunikativ och förtroendeingivande
engagerad och ansvarstagande
nyfiken på utveckling och nya arbetssätt
en lagspelare som bidrar till arbetsglädje
Vi erbjuder
en modern och trivsam arbetsmiljö
stöd i din utveckling, både kliniskt och i ledarskap
engagerade kollegor och stark teamkänsla
möjlighet till ett långsiktigt samarbete
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare (inledande provanställning)
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Adolf Fredriks kyrkogata 9B (visa karta
)
103 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Praktikertjänst Dental Kontakt
Regionchef
Jasmina Gligorijevic jasmina.gligorijevic@ptj.se 0701681684 Jobbnummer
9962610