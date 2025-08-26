Leg. Naprapat
2025-08-26
Välkommen till vår nya klinik i Jönköping där vi strävar efter att erbjuda exceptionell vård och service till våra patienter. Vi tror på ständig utveckling och innovation inom vården, samt att skapa en arbetsmiljö där personalen kan växa både professionellt och personligt.
Tjänstens övergripande beskrivning
Vi söker en legitimerad naprapat som brinner för yrket och har en stark vilja att utvecklas. Vi ser gärna att du också vill bidra till att utveckla kliniken och våra tjänster.
50-100% tjänst enl överenskommelseDina arbetsuppgifter
Utföra behandlingar och rehabilitering inom naprapati med hög kvalitet och omtanke
Arbeta nära med patienter för att förstå deras behov och utforma individuella behandlingsplaner
Bidra med kreativitet och innovation för att utveckla klinikens behandlingsmetoder och patientvård
Delta i fortbildningsaktiviteter och hålla dig uppdaterad om ny forskning och utveckling inom naprapatiKvalifikationer
Legitimerad naprapat
Stark passion för naprapati och patientvård
Förmåga att arbeta självständigt
Intresse av att utvecklas personligt och professionellt
Kreativitet och vilja att bidra till klinikens långsiktiga utveckling
Förmåner
Konkurrenskraftig månadslön baserad på erfarenhet och kvalifikationer
Möjligheter till fortbildning och professionell utveckling
Privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, pensionsavsättningar och försäkringar enl kollektivavtal
Möjlighet att vara med och forma framtiden för vår nya klinik i Jönköping
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som naprapat, och bidra till att utveckla vår klinik, skicka in din ansökan, via länken, med CV och personligt brev. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och vår klinik! Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agilokliniken AB
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Agilokliniken Jönköping Jobbnummer
