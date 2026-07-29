Leg.läkare till Gotland
Medcura AB / Läkarjobb / Gotland Visa alla läkarjobb i Gotland
2026-07-29
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medcura AB i Gotland
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige
Om Jobbet
🍂 Leg. läkare – ta nästa steg i karriären på Gotland i höst! 🍂
Just nu söker vi erfarna legitimerade läkare till attraktiva uppdrag på Gotland under hösten.
Hos Medcura är du mer än bara en konsult. Vi lyssnar på dina önskemål och arbetar aktivt för att matcha dig med uppdrag som passar dina mål, din kompetens och din livssituation. Oavsett om du söker nya utmaningar, större flexibilitet eller bättre ersättning hjälper vi dig att hitta rätt.
✅ Flexibla uppdrag utifrån dina önskemål
✅ Personlig kontakt och nära stöd genom hela uppdraget
✅ Möjlighet att påverka ditt schema och din arbetsbelastning
✅ En unik arbetsmiljö på vackra GotlandPubliceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
• Erfarenhet av journalsystemen TakeCare och/eller AsynjaVisph
• Vaccinerad eller immun mot mässling, röda hund och hepatit B
• Giltigt S-HLR Vuxen
Din kompetens är värdefull – se till att den får rätt förutsättningar.
Vi vill gärna höra mer om dina förväntningar och önskemål. Berätta för oss var du vill arbeta och inom vilket område du söker uppdrag, så gör vi vårt bästa för att skapa en arbetsvardag som är både utvecklande, flexibel och meningsfull.
📩 Kontakta oss redan idag för mer information eller skicka in din ansökan direkt.
Välkommen till Team Medcura💙
Vad erbjuder Medcura?
Välkommen till Medcura – där dina möjligheter inom vårdsektorn är gränslösa. Vi erbjuder dig en värld av valmöjligheter, från privata kliniker till offentliga vårdinrättningar, där du kan utforska ett rikt utbud av uppdrag. Oavsett om du föredrar kortare pass eller söker längre engagemang, skräddarsyr vi din arbetsupplevelse för att matcha dina ambitioner och kompetenser perfekt.
Om Medcura
Sedan starten 2009 har Medcura vuxit till att bli ett av de ledande bemanningsföretagen inom vårdsektorn, känt för vår höga standard och engagemang för kvalitet. Vårt uppdrag är att erbjuda flexibla och tillförlitliga bemanningslösningar, från att tillhandahålla enstaka vikarier till att bemanna hela avdelningar och specialistteam. Vi är stolta över att kunna hjälpa både privata och offentliga vårdkunder, skolor och statliga myndigheter, med vårt breda utbud av professionell vårdpersonal.Kvalifikationer
Hos Medcura är vi på jakt efter dedikerade individer som trivs med att arbeta självständigt och känner sig trygga i sina yrkesroller. Vi värderar glädje, positivitet och flexibilitet högt, eftersom vi tror att dessa egenskaper är grundläggande för att skapa en givande arbetsmiljö. Om du är någon som naturligt närmar dig utmaningar med ett lösningsorienterat mindset och alltid strävar efter att ge exceptionell service, då är du precis den vi letar efter.
Tillsättning
Ta steget in i en värld där din karriär kan blomstra och där du gör en verklig skillnad varje dag. Vi ser fram emot att välkomna dig till Medcura, där din framtida framgång är vår passion. Din ansökan väntar – låt oss tillsammans skapa en ljusare framtid inom vårdsektorn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Medcura AB
(org.nr 556642-6242), https://karriar.medcura.se/
Sturegatan 56 (visa karta
)
114 36 STOCKHOLM Kontakt
Elvis Johansson elvis.johansson@medcura.se Jobbnummer
10014939