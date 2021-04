Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast - Fysrehab Lidköping AB - Sjukgymnastjobb i Lidköping

Fysrehab Lidköping AB / Sjukgymnastjobb / Lidköping2021-04-04Vem söker vi?Vi söker dig med erfarenhet av ortopedisk medicin och gärna också idrottsskaderehabilitering som vill vara med och driva utvecklingen av vår mottagning. Du trivs med att arbeta med rehabilitering i primärvården och ser alla patienter som en utmaning att pröva ditt kunnande på. Du kan applicera både det ortoped- och idrottsmedicinska tänkandet på patienter i olika åldrar och situationer, allt från vardagsaktiva och motionärer till elitidrottare. Du vill arbeta evidensbaserat och vill fortsätta utvecklas inom dessa områden. Engagemang i idrott- och föreningsverksamhet ses som positivt.Vad ingår i dina arbetsuppgifter?Din huvudsakliga arbetsuppgift är rehabilitering av patienter inom Vårdval rehab i Västra Götaland (Primärvård). På Fysrehab finner du patienter i alla åldrar som råkat ut för något som medfört symtom, smärta och/eller funktionsnedsättning. Till oss söker sig företrädesvis patienter som vill komma tillbaka till sin tidigare fysiska aktivitetsnivå eller idrott.Du kommer kunna fokusera på ditt arbete med patienter tack vare vår organisation där administrativ personal underlättar det patientnära arbetet. Vi har även en alltid bemannad reception som hjälper till med allt övrigt administrativt arbete.På Fysrehab har vi en individanpassad utvecklingsplan där du kontinuerligt vidareutbildas inom fysioterapi. Vår ambition är att alltid ha personal med hög kompetens och utbildning enligt senaste rön.Vad är Fysrehab?Vi är två team på Fysrehab, ett team arbetar enligt tilläggsuppdrag neurovårdteam med uteslutande neurologiska patienter och då företrädesvis nyinsjuknade i stroke. Teamet består av en sjukgymnast, en arbetsterapeut och en logoped.Det andra teamet, där du kommer att verka, består av 8 sjukgymnaster/fysioterapeuter och 1 arbetsterapeut. Vi är inriktade mot rehabilitering av patienter med muskuloskeletala besvär. Ungefär 25% av våra patienter är idrottspresterande på hög nivå, ca 70% är vardagsaktiva eller motionärer och resterande ca 5% har andra problem. I vissa delar samarbetar neuroteamet och rehabteamet, som exempel kan nämnas patienter med hjärnskakning.Fysrehab har funnits sedan 2004, år 2014 ingick vi Vårdval rehab och flyttade då in i nya lokaler som utformats helt efter våra önskemål. Vår ambition är att ligga i frontlinjen vad gäller såväl idrottsmedicinsk som traditionell rehabilitering.Vi strävar efter att alltid hålla oss uppdaterade på den senaste forskningen och arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt i vår kliniska vardag. Vi har avtal med Västra Götalandsregionen i form av Vårdval Rehab och vi har ett mycket bra samarbete med vårdcentraler och sjukhus i Lidköping och närområdet men även med de större mottagningarna i Göteborg, Trollhättan och kringliggande städer. Våra stora, välkomnande lokaler ligger centralt i Lidköping och vi har ett bra utrustat gym för all tänkbar rehabilitering och träning. Fysrehab har ett högt söktryck och vi byggde nyligen ut våra lokaler för fjärde gången.Vi har kontinuerligt personalutbildning och team-diskussioner för att bredda våra medarbetares kompetens och för att implementera den senaste forskningen i vår dagliga verksamhet. Vi håller varje år föreläsningar och kurser för idrottsföreningar i närområdet.Vi åker även årligen på en eller två konferenser med alla anställda.Är du intresserad?Vänligen skicka din ansökan via e-post till: bjorn@fysrehab.se Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.2021-04-04Sista dag att ansöka är 2021-05-31Fysrehab Lidköping ABFabriksgatan 4 BV53130 Lidköping5671427