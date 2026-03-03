Leg. Audionom sökes

Hör i Sverige AB / Logopedjobb / Österåker
2026-03-03


Vi söker en legitimerad audionom till Hör Stockholm i Åkersberga!
Vill du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, bemötande och nytänkande står i centrum? Då kan du vara den vi söker! Hör Stockholm i Åkersberga letar efter en legitimerad audionom som brinner för att förbättra människors livskvalitet genom bättre hörsel.

2026-03-03
2026-03-03

Om tjänsten
Hos oss får du arbeta med i ett leverantörsoberoende företag som drivs av hög yrkesstolthet och en vilja att alltid sätta patienten i fokus. Vi erbjuder en utvecklande och dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och påverka.
Vi söker dig som är:
Legitimerad audionom

Behärskar svenska, både i tal och skrift

Självständig, lyhörd och engagerad i dina patienter

Van vid att arbeta med både diagnostik och hörapparatutprovning

Erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande, men vi värdesätter rätt personlighet och driv!

Vi erbjuder:
Ett varmt och kompetent team med god stämning

Möjlighet att arbeta med ett brett patientklientel

Fortbildning och kompetensutveckling

Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Placering: Hör Stockholm, Åkersberga
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
e-post
E-post: kari.wallentin@sthlmhorsel.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hör i Sverige AB (org.nr 556955-2143)
Hackstavägen 22 (visa karta)
184 31  ÅKERSBERGA

Arbetsplats
Hör Stockholm | Åkersberga

Jobbnummer
9774341

