Leg. Audionom sökes

2026-03-03
Vi söker en legitimerad audionom till Hör Stockholm i Åkersberga!
Vill du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, bemötande och nytänkande står i centrum? Då kan du vara den vi söker! Hör Stockholm i Åkersberga letar efter en legitimerad audionom som brinner för att förbättra människors livskvalitet genom bättre hörsel.
Hos oss får du arbeta med i ett leverantörsoberoende företag som drivs av hög yrkesstolthet och en vilja att alltid sätta patienten i fokus. Vi erbjuder en utvecklande och dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och påverka.
Vi söker dig som är:
Legitimerad audionom
Behärskar svenska, både i tal och skrift
Självständig, lyhörd och engagerad i dina patienter
Van vid att arbeta med både diagnostik och hörapparatutprovning
Erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande, men vi värdesätter rätt personlighet och driv!
Vi erbjuder:
Ett varmt och kompetent team med god stämning
Möjlighet att arbeta med ett brett patientklientel
Fortbildning och kompetensutveckling
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Placering: Hör Stockholm, Åkersberga
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
e-post
E-post: kari.wallentin@sthlmhorsel.se Omfattning
