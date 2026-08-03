Ledsagare
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-08-03
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BonZi personligt stöd AB i Nacka
, Fagersta
, Norberg
, Skövde
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Vi söker kontinuerligt efter kompetenta och drivna individer som vill arbeta inom omsorg. Passa därmed på att söka till ett blint par i Västra Orminge. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att hjälpa till med inhandling, vara med vid träning och stöttning därtill.
Din arbetsplats är i kundernas hem men du följer också med vid diverse utflykter samt olika ärenden, såsom inköp av livsmedel. Du hjälper dem att leva ett så fullvärdigt liv som möjligt utifrån dennes förutsättningar.
Om dig Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som brinner för att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd och flexibel samt en bra lagspelare.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete inom omsorg, ledsagning eller motsvarande område
Är positiv, hjälpsam och trygg person
Omfattning: Måndagar, tisdagar samt fredagar (10-20 timmar per vecka)
Tillträde: Omgående
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets webbplats.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Du beställer enkelt utdragen med Bank-ID via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8160262-2127342". Arbetsgivare BonZi personligt stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
Nacka (visa karta
)
132 42 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
Bonzi Personligt Stöd AB Jobbnummer
10019227