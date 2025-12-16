Ledsagare
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tomelilla
2025-12-16
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Vård och Omsorg i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Ledsagarservice är en insats i LSS -lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Dessa insatser beslutas av en LSS-handläggare som beviljat ett antal timmar per månad. Stödens omfattning och innehåll utformas individuellt.
Ditt uppdrag syftar till att ge den enskilde ett personligt utformat stöd för att möjliggöras att komma ut i samhället och delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet, besöka vänner eller bara att komma ut på promenad. Ett viktigt syfte är att bryta social isolering. Utformningen och innehållet anpassas till personens förutsättningar, intressen och behov.Kvalifikationer
Vi välkomnar både dig som har tidigare erfarenhet som ledsagare och dig som vill prova något nytt. Individuell matchning görs för varje uppdrag, utifrån den enskildes önskemål och behov.
För att bli aktuell för uppdraget är det ett krav att du:
* Är obehindrad i svenska språket både i tal och skrift
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer
* Har grundläggande kunskaper om olika diagnoser som LSS innefattar
* Har utbildning inom områden som rör intellektuell funktionsnedsättning eller andra specifika diagnoser
Som person är du lyhörd, flexibel, ansvarsfull och ödmjuk. Du har god förmåga att förstå och sätta dig in i andra människors situation och se till det aktuella behovet. Du behöver ha god planeringsförmåga samt vara engagerad och se möjligheter framför begränsningar. Då personen har ett stort intresse för sport är det en fördel om du som söker har ett eget intresse för sport eller tycker om att delta i sportrelaterade aktiviteter.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaper som krävs för det aktuella uppdraget.
För att arbeta inom LSS är det enligt lag krav på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295053". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Samordnare för uppdragstagare LSS
Mia Granquist mia.granquist@tomelilla.se 0766223534 Jobbnummer
9647193