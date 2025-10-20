Ledningsstöd
2025-10-20
Kommunen ska präglas av kvalitet, samarbete och struktur i alla delar av verksamheten.
Som ledningsstöd är du en nyckelperson i det arbetet - du ser till att vardagen fungerar smidigt, att beslutsprocesser flyter på och att chefer har ordning, struktur och framförhållning i sitt arbete.
Du bidrar till att skapa kvalitet i det strategiska ledningsarbetet genom att planera, samordna och följa upp möten och processer, och du säkerställer att rätt information finns på rätt plats i rätt tid.
Rollen har en central funktion i organisationen och innebär nära samarbete med chefer och andra nyckelpersoner i kommunens ledning.Dina arbetsuppgifter
Rollen som ledningsstöd innebär att:
- Planera, samordna och följa upp ledningsmöten, inklusive underlag, agendor och protokoll.
- Hantera kalendrar, mötesbokningar och prioriteringar för chefer.
- Säkerställa effektiva och ändamålsenliga administrativa processer.
- Följa upp beslut, aktiviteter och deadlines.
- Samordna och kvalitetssäkra ärendehantering mot politisk ledning och sektorer.
- Vara kontaktpunkt mellan ledning, sektorer och andra aktörer.
- Ta fram enklare presentationer, underlag och sammanställningar.
- Bidra till god intern kommunikation och samverkan mellan enheter.
- Utföra enklare ekonomihantering och administration.
- Vara flexibel och beredd att hantera varierande och ibland ad hoc-uppgifter som uppstår i ett dynamiskt ledningsarbete.
Det administrativa stödet är kärnan i uppdraget, men det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsplanering, uppföljning eller analysKvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom administration, samhällsvetenskap, ekonomi eller liknande. Du har administrativ erfarenhet, gärna från en större organisation.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete i offentlig sektor eller politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet som chefsstöd, samordnare eller liknande roll.
- Erfarenhet av verksamhetsplanering, analys eller uppföljning.Övrig information
Hos oss värdesätter vi laganda, prestigelöshet och humor i vardagen. Vi befinner oss i en utvecklingsfas där mycket händer - vilket gör arbetet både utmanande och givande.
Som ledningsstöd är du en nyckelperson i det dagliga ledningsarbetet. Du bidrar med struktur och kvalitet och blir en del av ett team som stöttar varandra och uppskattar när saker blir gjorda, med både hjärta och helhetsperspektiv.
Välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
fast lön Så ansöker du
