Ledande underhållsingenjör inom opto

Vill du bli en del av vår samhällsviktiga och ständigt växande organisation. Vill du ta dig an energiutmaningen och vara med och jobba för ett lysande Sverige? Välkommen med din ansökan till vårt växande team.Om tjänsten
I rollen som underhållsingenjör inom opto får du vara med och ansvara för förvaltning och underhåll av Svenska kraftnäts passiva optonät. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och mer effektiva i det arbete vi utför, och här blir du en nyckelspelare och drivkraft i arbetet med att utreda och utveckla tekniskt hållbara lösningar. Du skapar förutsättningar för hög driftsäkerhet genom kvalitetssäkring av installationer och bidrar till utbyggnad av ett förvaltningsbart optonät som är lätt att underhålla ur ett livscykelperspektiv.
Exempel på arbetsuppgifter i rollen:
• Arbete med reparationsberedskapsfrågor, inklusive strategier, materialhållningsplaner och hållbara arbetsmetoder.
• Samarbeta nära med teknikspecialister, underhållsingenjörer, projektörer och byggledare.
Lyfta fram idéer och stötta utvecklingen av:
• Arbetssätt och metoder i fält.
• Utbildningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder.
• Verka för att kunna stötta samtliga roller inom anläggningarnas hela livscykel på både ett operativt och strategiskt plan.
• Inneha budgetansvar för övergripande verksamheter och eventuella konsulter.
• Ansvara för kontakt med myndigheter, nät- och markägare i samråd med kollegor när verksamheten kräver det.
• Ansvara för att utveckla underhållsverksamheten gällande opto i samråd med kollegor och aktuell förvaltningsledare.
• Delta i olika arbetsgrupper och samarbeten med andra aktörer inom branschen.
• Delaktig i strategiska beslut för reservdelshållning, reparationer och nödmaterial.
• Ansvara för verksamhetsutveckling av underhållsverksamheten inom sitt teknikslag.
• Att i samråd med sambandsansvarig inom Svenska Kraftnät ansvara för att enheten och dess verksamhet har en väl utvecklad kunskap och därmed förmåga att samverka i rådande system för nödkommunikation, för närvarande RAKEL-systemet.
• Att för sitt teknikslag säkerställa mottagandet av anläggningar från projekt till förvaltning.
• I rollen stödjer du utredningar med uppgifter från underhålls-verksamheten och samarbetar med de enheter inom Svenska Kraftnät där behov uppstår.
Som underhållsingenjör opto nationell tillhör du enheten Luftledning och Opto som ansvarar för det operativa underhållet av opto (passiva nätet). Enheten består idag av 12 medarbetare.
Om dig
För att trivas i rollen som ledande underhållsingenjör behöver du känna dig trygg i dig själv och din kompetens men även visa ett stort intresse för nya tekniska möjligheter. Vi vill att du har förmågan att hantera stressiga situationer på ett konstruktivt sätt och kan stötta dina kollegor genom ett coachande förhållningssätt. Vidare har du ett stort fokus på att skapa och bibehålla goda samarbeten med såväl interna som externa kollegor.
Skallkrav
Certifierad Fibertekniker eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig.
Rollen kräver att du har:
• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning.
• Minst 5 års erfarenhet av att leda underhållsarbete inom Opto.
• Minst 15 års erfarenhet av att arbeta med fiberoptiska nät och komponenter.
• Installationsteknisk kunskap inom opto i kraftledningar.
• Installationsteknisk kunskap om opto i kraftsystem.
• Erfarenhet att arbeta med reparationsstrategier och reservdelshantering inom opto.
• Erfarenhet av långdistansmätning med OTDR och dispersionsmätning.
• Vana att leda och koordinera entreprenörer i fält.
• Vana att tolka, följa upp och uppdatera anläggningsdokumentation.
• B-körkort.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterade krav
• God erfarenhet av fältarbete i transmissionsnät.
Bra att veta
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med flexibel placeringsort.
• Sista ansökningsdag är 2026-03-18. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi använder således inte personligt brev i urvalsarbetet.
• Beredskap kan förekomma i tjänsten.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Rekryterande chef: Linda Almberger, 010-475 83 64.
• Ansvarig rekryterare: Anna Charles 010-489 23 28.
• Fackliga representanter: Annika Ingeborn, SACO, tel. 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel. nr. 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Säkerhetsprövning och krigsplacering
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning. För anställning på Svenska kraftnät krävs även svenskt medborgarskap. Läs här för mer information om säkerhetsprövning. Med anställningen följer även en skyldighet att krigsplaceras. Här kan du läsa mer om vad krigsplacering innebär.Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Svenska kraftnät spelar en nyckelroll i resan mot ett än mer elektrifierat Sverige. Vårt uppdrag är en förutsättning för att elen som produceras ska nå ut till människor. Vi är systemansvarig myndighet, med uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Den fortsatta elektrifieringen kommer vara avgörande för att nå ett hållbart samhälle, med konkurrenskraft och stark välfärd. Vill du vara med och jobba för ett lysande Sverige?
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss.
Läs om våra förmåner.
Möt några av våra medarbetare. Ersättning
