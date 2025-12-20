Ledande mekaniker till Sundsvall
Nobina Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall Visa alla maskinreparatörsjobb i Sundsvall
2025-12-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Ledande mekaniker till Nobina Västernorrland (skiftgående)
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Läs mer på www.nobina.se
Nobina är ett innovativt företag och var tidiga inom elektrifiering, vi introducerade autonoma bussar i linjetrafik och vi var först med Bus Rapid transport 24 meters dubbelledade bussar i Norden.
Nu söker vi en ledare till verkstaden i Sundsvall och trafikområde Västernorrland som kan hålla ordning och reda och se till att våra bussar rullar på ett säkert sätt. Att vara 1:e mekaniker på Nobina är mer än bara ett jobb - det är en spännande och varierande karriär med gott om möjligheter till personlig tillväxt.
Vad innebär det att vara 1:e mekaniker på Nobina?
Du kommer främst att leda och fördela det dagliga arbetet på verkstaden men även föregå med gott exempel på golvet genom att coacha våra mekaniker och utföra reparationer mm.
Andra exempel på uppgifter:
Följa upp så att arbetsordrar blir korrekt ifyllda.
Korrekt uttag av reservdelar under skiftet.
Optimera arbetsflödet för maximal tillgänglig på flottan.
Stötta Underhållsledaren i långsiktig planering.
Säkerställa effektivitet hos medarbetarna.
Vikarie för Underhållsledare.
Ansvara för ordningen i verkstaden (5S).
I din roll som mekaniker kommer du bland annat få genomföra service, reparationer och felsökningar på våra bussar. Även uppgifter som foliering, karosserireparationer och inredningsreparationer förekommer, för den som kan det. Hos oss är du en del av banbrytande lösningar, från on-demand till avancerad teknik för hållbarhet, inklusive biodrivmedel och elektrifierad trafik. Trafiklösningen innebär i vissa regioner att möjlighet till skiftarbete finns för att kunna leverera vår trafik. Läs mer här: Jobba som mekaniker på Nobina
Personliga egenskaper och kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du möter stressiga situationer och miljöer med lugn och trygghet. Att du är utåtriktad och flexibel och värdesätter samarbete med kollegor, men trivs även i att jobba självständigt när det krävs. För att jobba som 1:e mekaniker hos oss behöver du även:
Erfarenhet från en ledande befattning. Gärna yrkesmässigt, men kan även vara inom föreningsliv eller motsvarande.
Ha en fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet av tunga fordon/bussar
Vara van vid att använda datorer så att du klarar av att hantera diagnosprogram, arbetsordrar digitalt och underhållsinstruktioner.
Ha körkort för personbil (B)
Det är extra meriterande om du har C eller D-körkort, AC-certifikat.
Fossila bränslen fasas ut till förmån för el och biodrivmedel. Elektrifiering tillför nya utmaningar i verkstäderna och erfarenhet av modern teknologi och fordonsel är därför ett stort plus!
Vi erbjuder
Vi vet att mångfald och inkludering berikar både individer, grupper och oss som företag. Allas samlade erfarenheter är viktiga för att vi som jobbar på Nobina, likväl som samhället runt omkring oss, ska kunna växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.
På Nobina får du inte bara en gedigen introduktion utan även stora möjligheter till personlig och professionell utveckling som mekaniker. Hos oss kan du bli en specialist inom ditt område och vi tillhandahåller utbildningar som är skräddarsydda utbildningar hos fordonstillverkarna, inklusive elsäkerhet, tillverkningskvalitet och komponentkännedom. Dessutom finns det möjligheter att utvecklas mot ledarskap om det är något som intresserar dig. Vi är ett stort företag med oändliga möjligheter i hela Norden, anpassade efter din ambition och prestation.Publiceringsdatum2025-12-20Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med placering i Sundsvall vi tillämpar provanställning och individuell lönesättning.Så ansöker du
Vi vill ha din ansökan senast 2026-01-30. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Frågor gällande rekryteringsprocessen:
Marcus Stenborg, Underhållschef, e-post: marcus.stenborg@nobina.se
Fackliga frågor: Masoud, Erfaghi, Epost: masoud.erfaghi@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Välkommen med ansökan! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Arbetsplats
Nobina Jobbnummer
9658235