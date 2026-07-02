Ledande elektriker | Stockholm
Jobway AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-07-02
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Är du en elektriker som söker nästa steg i karriären? Vill du vara med och forma framtidens laddinfrastruktur? Då kan detta vara möjligheten för dig! Ansök redan idag!
I rollen som elektriker hos Laddboxkillarna arbetar du med installation av laddlösningar för elbilar hos både privatpersoner och företag. Du kommer även att ta ett visst ansvar som ledande montör i projekt. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara i Stockholm.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation av laddboxar och laddinfrastruktur.
Kundkontakt och rådgivning.
Planering och genomförande av installationer.
Ansvar som ledande montör i vissa projekt.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Självgående elektriker med några års erfarenhet från likvärdig roll.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Utbildning som elektriker.
Vi söker dig som är självgående, driven och ansvarstagande. Du är social och trivs i en roll med mycket kundkontakt, samtidigt som du är lösningsorienterad och vill utvecklas tillsammans med företaget.
Laddboxkillarna erbjuder dig:
Förmånsbil.
Mobiltelefon.
Flexibla arbetstider.
Möjlighet att påverka din lön och utveckling.
En plats i ett engagerat team i en framtidsbransch.
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig.Laddboxkillarna samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Oscar Thiele via e-post: Oscar.thiele@jobway.se
eller telefon: 073-58 11 804.
Om LaddboxkillarnaLaddboxkillarna erbjuder säkra och smidiga helhetslösningar för laddstationer och bidrar till omställningen från fossila bränslen till eldrift. Med erfarenhet från över tusen installationer levererar de hög kvalitet med fokus på snabbhet, kundnöjdhet och rätt lösning för varje behov. Laddboxkillarna är idag 80 anställda och omsätter ca 200 miljoner med filialer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Kalmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Stensätravägen 2 (visa karta
)
127 39 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laddboxkillarna Kontakt
Rekryteringskonsult
Oscar Thiele oscar.thiele@jobway.se +46735811804 Jobbnummer
9988892