Områdeschef Anläggningsdrift - Ringhals
Vattenfall AB / Administratörsjobb / Varberg Visa alla administratörsjobb i Varberg
2026-07-28
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du leda en av Sveriges mest samhällsviktiga verksamheter och bidra till en trygg och stabil energiförsörjning varje dag?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för anläggningsdriften och samtidigt utveckla både verksamheten och människorna i den. Här blir du en del av en organisation som varje dag levererar fossilfri el och arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Som Områdeschef Anläggningsdrift har du en central roll i att skapa förutsättningar för en säker, stabil och effektiv drift. Du leder en omfattande organisation med cirka 350-400 medarbetare genom två chefsled och arbetar nära både drift, underhåll och teknik för att stärka helheten i verksamheten.
Hos oss tror vi på ett ledarskap som bygger på samarbete, tillit och långsiktig utveckling – och i den här rollen är du med och driver den riktningen framåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa en trygg, stabil och effektiv drift av anläggningen tillsammans med organisationen
Skapa förutsättningar för teamen att arbeta hållbart och leverera med hög kvalitet i vardagen
Leda, stötta och utveckla organisationen genom flera chefsled
Stärka samarbetet mellan drift, underhåll och teknik
Bidra till att utveckla arbetssätt, prioriteringar och ansvarstagande i verksamheten
Säkerställa långsiktig kompetensförsörjning inom kritiska funktioner
Det här är en roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad – både i det dagliga arbetet och i verksamhetens långsiktiga utveckling.
Kravspecifikation
Vi söker dig som är en erfaren ledare och som trivs i en komplex och dynamisk verksamhet där helhetsperspektiv och goda prioriteringar är avgörande.
Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att skapa engagemang, tydlighet och tillit – även i situationer där mycket händer samtidigt. Genom ett stabilt och förtroendeingivande arbetssätt bygger du relationer och skapar goda samarbeten över organisatoriska gränser.
Du är lyhörd och anpassar ditt ledarskap efter både situation och människor, samtidigt som du bidrar med riktning och struktur. Du motiveras av att utveckla såväl verksamhet som medarbetare och arbetar aktivt för att förbättra hur arbetet fungerar i praktiken.
Rollen innebär att du balanserar utveckling och förändring med behovet av en stabil och säker drift.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av att leda i en komplex operativ verksamhet
Erfarenhet från säkerhetskritisk industri (kärnkraft är meriterande)
Erfarenhet av att leda genom andra ledare och i större organisationer
God förståelse för operativ drift och hur arbetet prioriteras i praktiken
Akademisk utbildning inom relevant område
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Du behöver inte uppfylla alla krav till 100 %. Om du känner igen dig i stora delar av beskrivningen uppmuntrar vi dig att söka.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här.
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Sven-Anders Andersson tfn 0706567194.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Åsa Vallin asa.vallin@vattenfall.com
.
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Ericsson – Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026 - Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
10013903