Aktörer, husvärdar och följeslagare till Halloween på Gröna Lund
Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli / Skådespelarjobb / Stockholm Visa alla skådespelarjobb i Stockholm
2026-07-28
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Till hösten slår Gröna Lund upp portarna för en oförglömlig Halloween. Som en del av vår skräckdrift på Gröna Lund arbetar du tillsammans med andra aktörer och kollegor för att bjuda på magiska upplevelser genom att underhålla våra gäster runt om i parken. Vill du vara en del av höstens roligaste event och bjuda våra gäster på upplevelser i världsklass, då väntar vi spänt på att få träffa dig!
Våra roller
Skräckhusaktör
Inom denna kategori finns de flesta av våra roller och det finns roller både för dig som har teatererfarenhet och för dig som inte har det. Dessa roller innebär att man genom sitt agerande skapar skrämmande upplevelser för alla våra gäster i våra tematiserade skräckhus. Du behöver kunna anpassa ditt agerande utefter vilka gäster du har framför dig, små som stora. Enklare improvisation är varmt välkommet!
Minglande aktör
I den här kategorin finns både roller med färdiga monologer och roller med mer improvisation. Målet är såklart även här att underhålla och/eller skrämma våra gäster. I rollerna utgår du från en karaktärsbeskrivning med vissa riktlinjer och regi, men förväntas också kunna agera och improvisera inom ramen för karaktären. Våra minglande roller passar dig som har erfarenhet av att arbeta med rösten och kroppsligt arbete. Ansvarstillägg tillkommer utöver grundlönen inom denna kategori av roller.
Husvärd/Följeslagare
Dessa roller ansvarar för insläppen till våra skräckhus eller följer en aktör i parken och säkerställer att de kan göra magiska gästmöten. Du behöver ha ett stort fokus på säkerhet och effektivitet samt även kunna samarbeta med kollegor för att nå mål och resultat. Rollen passar dig som har ett stort intresse för service och säkerhet.https://backstage.prs.se/l/GjxqXkXpUv
Vad som krävs
Vi söker dig som kan arbeta större delen av våra Halloweensäson, 7 oktober - 11 oktober, 16 oktober - 18 oktober, 23 oktober - 1 november, 7 november - 8 november. Arbetstiderna varierar och innefattar arbete både dagtid, kvällstid och helg. Om du söker aktör behöver du:
Klara av att jobba i mörka och trånga utrymmen med höga ljud
Kunna ta regi
Vara stresstålig
Kunna läsa av människor och anpassa ditt agerande därefter
Andra krav för dessa tjänster är att du är minst 18 år fyllda och kan kommunicera på svenska. Arbetet är fysisk krävande med variation beroende på tjänst. Har du utbildning och/eller yrkesvana inom teater eller motsvarande är det meriterande men inget krav. Oavsett vilken tjänst du har kommer du att arbeta efter angivna riktlinjer och förutsättningar som finns inom ramen för det område som du arbetar inom.
Mer om tjänsterna
Som medarbetare på Gröna Lund får du vara med om en unik möjlighet och skapa minnen för livet. Det är en rolig och utmanande arbetsmiljö med möjlighet att lära känna nya vänner. Vi har inte möjlighet att erbjuda personalboende.
I samband med anställningens start får du en ordentlig utbildning inom det område du skall jobba på. Där får du lära dig att arbeta på ett tryggt och säkert sätt utifrån rätt riktlinjer och förutsättningar. Lön tillämpas enligt kollektivavtal. Vissa tjänster har ansvarstillägg beroende på rollens komplexitet. Utbildning sker från vecka 39.
Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Gröna Lund
Gröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen. Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Parks & Resorts - Gröna Lunds Tivoli Jobbnummer
10013908