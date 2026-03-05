Lead Developer inom hälso- och sjukvård!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vår kund är en pionjär inom digitalisering av nordisk hälso- och sjukvård, dedikerad till att skapa innovativa mjukvarulösningar som frigör tid för vårdpersonal och förbättrar människors välbefinnande. Bli en del av ett team som bygger teknik för samhällsnytta!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som Lead Developer kommer du att spela en nyckelroll i vårt kunds plattformsteam. Du arbetar nära med kundens utvecklingsteam för att skapa banbrytande applikationer inom hälso- och socialvårdssektorn, kombinerandes tekniskt ledarskap med praktisk utveckling i en agil miljö.
Du erbjuds en spännande möjlighet att utveckla och ta ett ledande ansvar i ett skickligt kundteam som jobbar mot digitalisering av nordisk hälso- och sjukvård. Här får du möjligheten att arbeta med tekniskt avancerade projekt hos ledande kunder.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar utveckling av kundapplikationer, tekniskt ledarskap samt hands-on programmering med fokus på Java mikrotjänster och OpenShift.
Hands-on utveckling med Java och mikrotjänster
Leda och vägleda utvecklingsarbetet inom kundteamet
Mentorskap och coachning av teammedlemmar
Säkerställa att kundbehov och förväntningar uppfylls
Vi söker dig som
Avancerad kunskap och minst ett par års erfarenhet inom mjukvaruutveckling
Omfattande kunskap om Java Microservices-ramverk, med fördel Quarkus
God förståelse för arbete med Red Hat OpenShift som molnplattform för deployment
Stark förståelse för kundbehov och förväntningar
God kunskap i svenska och engelska i tal och i skrift
Det är meriterande om du har
Kunskap inom OpenEHR-domänen
Erfarenhet av att leda och driva utvecklingsprojekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stabil
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YZDS8L". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9780199