LaxåVärme AB söker Drifttekniker värmeverk
2025-12-22
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
LaxåVärme AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Laxå kommun. LaxåVärme AB startades 1997-07-01 då fjärrvärmerörelsen i Tivedsenergi AB köptes. Bolaget producerar värme till ca 200 kundanläggningar. Produktionen är på ca 35 GWh/år. LaxåVärme har 4 heltidsanställda och 2 inhyrda till beredskapen. Företaget är miljödiplomerat sedan 2016. LaxåVärmes bränsleanvändning uppgick 2024 till 98,6% fossilfriabränslen i form av briketter och pellets.
Är du på jakt efter en ny utmaning i en härlig miljö där vi hjälper varandra och strävar mot att ha en stark sammanhållning för att uppnå bästa resultat. Tveka inte att söka.
LaxåVärme AB befinner sig i en spännande fas, bolaget bygger en ny panna för att kunna elda fuktigt trädbränsle i form av flis-bark och grot.
Pannan skall färdigställas under våren 2026 och kommer ersätta vår största brikett panna.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som drifttekniker ingår:
- Drift, tillsyn, service och utveckling av vår produktionsanläggning
- Planerat och avhjälpande underhåll samt reparations- och förnyelsearbete.
- Delta i arbete med att förbättra och optimera teknik och processer.
- Arbeta enligt de lagar, regler och policyer som berör anläggningarna.
- Service och utbyte av kundcentraler.
- Drift och underhåll av distributionsnät, mätarbyten, men även andra inom företaget förekommande arbetsuppgifter.
Arbetet ställer stora krav på samarbete och kvalitets medvetenhet samt ett flexibelt arbetssätt och helhetssyn. Arbetsuppgifterna kräver att du är analytisk och har gott ordningssinne. Du skall kunna ta egna initiativ och du kommer att få arbeta såväl självständigt som i grupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har drifttekniker utbildning (gärna KY/YH), eller annan likande teknisk utbildning. Eller erfarenhet av arbete inom energisektorn, processindustri eller liknande. För arbetet krävs att du har bra datorvana.
Meriterande
- Kunskaper inom områdena styr- och reglerteknik och datoriserad driftövervakning.
- Erfarenhet av arbeten i EDP och Ready.
- El- behörighet.
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kraft- eller processindustri.
- Erfarenhet av att blanda och lasta in flis, bark och grot med hjullastare.
Krav
- B-körkort är ett krav för tjänsten.
Dina egenskaper
Du är engagerad och har ett intresse för det långsiktiga arbetet med utveckling av vår verksamhet, men trivs också i verksamhetens snabba ryck. I tjänsten ingår både externa och interna kontakter med andra verksamheter. Detta innebär att du behöver ha god kommunikativ förmåga och kan formulera dig bra i både tal och skrift.
För tjänsten behöver du ha ordningssinne och servicekänsla. Du har även god samarbetsförmåga, är flexibel och kan arbeta såväl i lag som självständigt.
Som ambassadör för bolaget vet du hur viktigt det är att vårda och utveckla bolagets varumärke och värdegrunder, laganda, engagemang, vänlighet och respekt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du bidrar till ett gott samarbetsklimat.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast söndagen den 18 januari 2025.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi ber därför att sökande skicka in ansökan så snart som möjligt.
Vi tillämpar Sobonas Energiavtal.
Vi är övertygade att mångfald berikar och ser därför gärna både kvinnor och män med olika bakgrund som sökande. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden, därför värderar vi etik och moral högt.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Fast månads
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
