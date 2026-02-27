Lastmaskinförare sommarjobb Mariestad
Konsultia AB / Maskinförarjobb / Mariestad Visa alla maskinförarjobb i Mariestad
2026-02-27
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Mariestad
, Töreboda
, Skövde
, Tibro
, Lidköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vi söker lastmaskinförare för sommarjobb hos vår kund i Mariestad!
Under sommaren behöver vi stärka upp våra team på 2-skiftet med en lastmaskinförare, här blir du en viktig del för att tillsammans skapa en struktur och bra flöde i processens helhet. Vi ser att du är ansvarstagande, lösningsfokuserad, noggrann och som både kört lastmaskin tidigare och har ett högt säkerhetstänk.
För att vara aktuell för tjänsten krävs följande:
• Tillgänglighet från Maj v.19 - Augusti v.34.
• Inneha körkort B och Lastmaskinskort/Hjullastare C2
• Kan jobba 2 skift
Vi söker dig som trivs i en arbetsmiljö där det händer mycket, du är tillmötesgående, engagerad, nyfiken, kommunikativ och vågar vara nytänkande. Du vill vara med och bygga upp ett bra och starkt arbetssätt.
Är du intresserad av ett sommarjobb hos oss och vår kund?
Ansök nu!Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se Jobbnummer
9768076