Låstekniker
Viraliv AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-07-14
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Låstekniker till Göteborg – var med och etablera vår verksamhet
Vill du kombinera friheten i en växande verksamhet med tryggheten hos en etablerad koncern? Nu söker vi en erfaren låstekniker som vill bli en viktig del av vår satsning i Göteborg.
Det här är en möjlighet för dig som uppskattar ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar med installation, service, reparation och felsökning av mekaniska och elektromekaniska låssystem hos både företag och offentliga verksamheter. Samtidigt får du chansen att påverka hur vi bygger upp vår lokala verksamhet från grunden.
Om rollen
Som låstekniker utgår du från våra lokaler i Göteborg där du arbetar nära kollegorna på vårt systerbolag. Tillsammans levererar ni säkra och kvalitativa lösningar till kunder inom både privat och offentlig sektor.
Arbetet innebär bland annat att:
Installera och driftsätta lås- och passersystem.
Utföra service, underhåll och felsökning.
Ge kunder professionell rådgivning kring säkerhetslösningar.
Planera och genomföra uppdrag med stort eget ansvar.
Samarbeta med kollegor inom tele- och säkerhetsinstallationer när projekten kräver det.
Eftersom vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede söker vi dig som tycker om att ta ansvar, hitta lösningar och bidra med idéer som utvecklar verksamheten.
Vi söker dig som
Har utbildning inom låsteknik eller motsvarande kompetens.
Har erfarenhet av arbete med mekaniska och elektromekaniska låssystem.
Är självgående, strukturerad och har ett stort kundfokus.
Trivs med att ta eget ansvar samtidigt som du uppskattar samarbete.
Har B-körkort.
Kan uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar, då flera av våra uppdrag omfattas av säkerhetskrav.
Gesällbrev eller Mästarbrev är meriterande, men inget krav.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du mer än ett nytt jobb – du blir en del av en verksamhet där du kan påverka både din egen utveckling och företagets framtid i Göteborg.
Vi erbjuder bland annat:
En nyckelroll i vår etablering i Göteborg.
Varierande arbetsuppgifter med stor frihet under ansvar.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Tjänstebil.
Ett engagerat team med bred kompetens inom säkerhet och installation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
via mail
E-post: sr@viraliv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Låstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002681