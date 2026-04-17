Låstekniker
Är du en erfaren låstekniker inom dörrautomatik, passersystem och lås? Vill du arbeta i ett mindre företag med stark gemenskap? Nu söker vi en självständig låstekniker till vårt team i södra Stockholm, ansök nu!
Som låstekniker hos oss kommer du att arbeta med service, installation och felsökning av säkerhetssystem. Rollen är praktisk och varierad, där du ofta arbetar självständigt ute hos kund. Våra kunder består främst av företag och kommunala verksamheter, men även privatpersoner.
Tjänsten utgår från Haninge och de flesta av våra uppdrag finns i södra Stockholm
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet inom branschen
Har gedigen kunskap inom dörrautomatik
Har erfarenhet av montage, service, felsökning och driftsättning
Erfarenhet av passersystem som Axema eller Aptus
Har arbetat med produkter från ASSA eller Dorma
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Haninge Lås erbjuder dig:
Förmånsbil
Kollektivavtal
Gemensamma aktiviteter som AW, middagar och andra initiativ
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Haninge Lås med rekryteringsföretaget Jobway. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
./ +46 70 855 62 61. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Haninge Lås:
Haninge Lås AB är ett säkerhets- och låssmedsföretag baserat i Handen i Haninge kommun. Företaget arbetar med installation, service och underhåll av lås- och säkerhetslösningar för både privatpersoner, företag och fastighetsägare. Verksamheten omfattar bland annat mekaniska och elektroniska låssystem samt andra säkerhetsrelaterade installationer inom bygg och fastighet.
Bolaget har funnits i branschen sedan början av 1970-talet och har i dag ett mindre team av specialiserade tekniker som arbetar med säkerhetslösningar i Stockholmsområdet.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Sleipnervägen 20 (visa karta
)
136 43 HANDEN
För detta jobb krävs körkort.
Jobway rekryterar till Haninge Lås Kontakt
Rekryteringskonsult
Anton Holm anton.holm@jobway.se +46708556261
9862369