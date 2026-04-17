Låstekniker
Är du en erfaren lås- eller säkerhetstekniker som vill arbeta självständigt i en stabil verksamhet med uppdrag inom sjukvården? ansök nu!
Som låstekniker hos oss arbetar du självständigt med service, drift och installation av lås- och säkerhetssystem. Arbetet utförs ute hos kund och du utgår hemifrån med servicebil.
En stor del av uppdragen är kopplade till sjukhus och vårdverksamheter i norra Stockholm, vilket innebär arbete i en tekniskt varierande miljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Har minst 3-5 års erfarenhet inom lås- eller säkerhetsbranschen
Har goda kunskaper inom dörrautomatik
Har god erfarenhet av service och installation av säkerhetssystem
Har erfarenhet av system från exempelvis ASSA, STEP Lock eller liknande
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Lås-Arne erbjuder dig:
Förmånsbil
Friskvårdsbidrag
Gemensamma aktiviteter som AW, middagar och andra initiativ
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Lås-Arne med rekryteringsföretaget Jobway. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
./ +46 70 855 62 61. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Lås-Arne:
Lås-Arne Malmström AB grundades som låssmedsverksamhet 1978 och har sedan dess utvecklats till ett etablerat företag inom säkerhetsinstallationer i Stockholmsregionen. Företaget arbetar med installation, service och rådgivning inom olika säkerhetslösningar för både privatpersoner, företag och fastighetsägare. Deras tjänster omfattar bland annat låssystem, passersystem, porttelefoni, dörrautomatik och nyckelhantering. Företaget har lång erfarenhet i branschen och fokuserar på att skapa trygga och anpassade säkerhetslösningar utifrån kundens behov Företaget är också en del av säkerhetsgruppen Prosero Security Group.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb.
