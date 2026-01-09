Lastbilstekniker - Kungälv
Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-01-09
Har du ett stort mekaniskt intresse och tidigare erfarenhet av att meka med tunga fordon? Bli vår kunds nya tillskott och sök tjänsten idag!Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som lastbilsmekaniker hos kunden ingår du i ett trevligt och kompetent team där fokus hela tiden ligger på kundnöjdhet. Dina arbetsuppgifter består av service, underhåll och reparationer av tunga fordon, med inriktning på lastbilar. Vi erbjuder ett omväxlande jobb där du arbetar med den senaste utrustningen och får stora möjligheter till utveckling. Vår reparationslitteratur är på svenska.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Som person har du en stark drivkraft och trivs i en rörlig miljö med varierande arbetsuppgifter och högt tempo. Du har en mycket god känsla för service och är beredd att göra det lilla extra för att göra våra kunder nöjda. För att fungera i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann samtidigt som du ser till helheten och samarbetet i teamet. Du är öppen och har lätt för att kommunicera. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Vi ser även att du har:
B-körkort.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet från fordon/lastbilsbranschen eller motsvarande
Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.
God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med olika avdelningar inom företaget. Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på Elliot.Sahlstrand@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
