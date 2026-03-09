Lastbilssäljare
Jobway AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-03-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Jönköping
, Nässjö
, Eksjö
, Gnosjö
, Tranås
eller i hela Sverige
Är du en självgående B2B-säljare med passion för lastbilar och tunga fordon? Vill du vara med och etablera MAN:s närvaro på den svenska marknaden i en expansiv fas? Då kan Neoplan vara rätt plats för dig!
Vi söker nu lastbilssäljare till Jönköping. Som exklusiv generalleverantör för MAN lastbilar och bussar i Sverige står vi inför en spännande tillväxtresa och vi vill att du blir en del av den.
Som lastbilssäljare hos oss får du ett stort eget ansvar och möjligheten att bygga din egen kundbas från grunden. Du kommer att utgå från vårt showroom/verkstadslokal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Prospektering och nykundsbearbetning.
Försäljning av nya och begagnade MAN-lastbilar.
Personliga kundbesök hos bland annat åkerier, entreprenadfirmor och jordbruksverksamheter.
Deltagande i event, mässor och roadshows.
Arbeta strategiskt för att skapa långsiktiga kundrelationer.
Vi erbjuder:
En tydlig provisions modell utan tak.
30 dagars semester.
Privat sjukvårdsförsäkring av hög kvalitet.
Friskvårdsbidrag.
Teamaktiviteter, säljutbildningar och gemensamma jippon - exempelvis Elmia i Jönköping, fallskärmshoppning och folkrace.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av B2B-försäljning.
Har jobbat inom lastbils-, transport- eller entreprenadmaskinbranschen (starkt meriterande).
Har teknisk förståelse för fordon.
Är självgående, resultatinriktad och gillar att skapa affärer ute hos kund.
Har B-körkort (C/CE är meriterande).
I denna rekrytering samarbetar Svenska Neoplan med rekryteringsföretaget Jobway. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Neoplan är officiell importör för MAN Truck & Bus AGs bussprogram i Sverige vilket innefattar varumärkena Neoplan och MAN. Lion's Trucks AB är officiell importör för MAN Truck & Bus AGs lastbilsprogram samt MAN Transportbilar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobway 5481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Industrigatan 6 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Neoplan Väst Kontakt
Rekryteringskonsult
Adam Wilander adam.wilander@jobway.se 0730536136 Jobbnummer
9784834