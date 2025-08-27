Lastbilsmekaniker Volvo Hällered
Brinner du för fordon och vill ta nästa steg som lastbilstekniker?
Har du ett gediget intresse för fordon och en beprövad talang för att skruva - oavsett om det är med personbilar eller tunga fordon? Då är det dig vi söker! Just nu letar vi efter en engagerad och skicklig lastbilstekniker till Volvo i Hällered.
Som lastbilstekniker hos oss får du en unik möjlighet att kombinera djupgående mekanisk expertis med de senaste innovationerna inom fordonsbranschen. Du kommer att utföra kvalificerad service och reparationer på en variation av lastbilar och trailers, från rutinunderhåll till komplexa åtgärder. Du kommer även att bemästra avancerad felsökning av elsystem med hjälp av moderna diagnosverktyg och programvaror samt arbeta med en variation av reparationsmetoder, vilket ger dig en bred och utvecklande kompetens.
Detta är en roll där du får chansen att både förfina dina traditionella mekaniska färdigheter och samtidigt hålla dig i framkant med den senaste tekniken.
Vi söker dig som är en driven och engagerad individ som brinner för att utvecklas inom ditt yrke. Du är en problemlösare som trivs med att ta dig an nya utmaningar och du är en uppskattad lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser att du har minst en utbildning som personbilsmekaniker eller motsvarande erfarenhet/utbildning som vi bedömer likvärdig. Körkort C är ett krav. Meriterande om du även har CE och giltigt YKB. Även truckkort B är meriterande.
Ansvarsområden
Serva och reparera lastbilar samt efterfordon
Felsöka och utföra mjukvaruuppdateringar
TruckkörningKvalifikationer
Körkort C är ett krav
CE är meriterande
Truckkort B och vana att köra truck är meriterande
Erfarenhet av att reparera olika slags lastbilsfordon
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Intresse av teknik och fordonOm företaget
Randstad
Randstad

På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
