Lastbilsmekaniker
2026-03-13
Vi söker nu en lastbilsmekaniker till ett etablerat verkstadsföretag i norra Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Vår kund är ett stabilt och välrenommerat företag inom service och reparation av tunga fordon. Verksamheten har funnits i många år och arbetar med både förebyggande underhåll och avancerade reparationer för företag inom transport- och logistikbranschen.
Företaget är baserat norr om Stockholm och erbjuder en modern verkstadsmiljö där kvalitet, säkerhet och yrkesskicklighet står i centrum.Om tjänsten
Som lastbilsmekaniker kommer du att arbeta med service, felsökning och reparation av tunga fordon. Arbetet sker främst i verkstad men kan ibland även innebära arbete ute hos kund.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Service och underhåll av lastbilar och andra tunga fordon
Felsökning av mekaniska och elektriska system
Reparation och utbyte av komponenter
Diagnosarbete med moderna verktyg och system
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav
Du blir en del av ett erfaret team där samarbete och tekniskt kunnande är viktiga delar av det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
För att trivas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet som lastbilsmekaniker, fordonsmekaniker eller liknande
Kunskap inom service och reparation av tunga fordon
B-körkort (C-körkort är meriterande)
Svenska i tal och skriftÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbfeed 1306". Omfattning
