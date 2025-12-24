Lastbilschufför för fasta scheman samt körning med HCT
MP Åkeritjänster AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2025-12-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MP Åkeritjänster AB i Örebro
, Västerås
, Norrköping
, Borlänge
, Jönköping
eller i hela Sverige
MP Åkeritjänster anställer i Örebro! Vill du vara med på vår resa?
Vi söker nu flertalet CE-chaufförer bland annat för fasta scheman samt körning med HCT i Örebro.
MP Åkeritjänster växer och söker nu engagerade och erfarna CE-chaufförer för uppdrag hos våra kunder i Örebro med omnejd. Denna gång söker vi chaufförer med erfarenhet av mer avancerade fordonskombinationer.
Detta är ett perfekt tillfälle för dig som vill ta nästa steg i din yrkeskarriär och köra moderna och utvecklande ekipage.Publiceringsdatum2025-12-24Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra transporter åt våra kunder inom transport och logistik. Det rör sig bland annat om:
• Körning med HCT ekipage på 34,5 meter.
• Körning med link och trailer.
• Kyl och frys-transporter.
HCT ekipage är en modern och eftertraktad fordonskombination som många chaufförer vill arbeta med. Hos oss får du chansen!
Du blir en viktig del av vår service och arbetet innebär daglig kontakt med kunder och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har CE körkort, YKB, truckkort och ADR styckegods
• Har erfarenhet av att köra i större städer (som Stockholm och Göteborg)
• Har erfarenhet av HCT ekipage eller vill utvecklas inom detta område
• Har erfarenhet av körning med link och trailer
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Behärskar svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!Om företaget
MP Åkeritjänster har huvudkontor i Borlänge och är en bemanningskoncern inom transport och logistik. Vi finns i Dalarnas, Gävleborgs, Örebros, Jönköpings och Helsingborgs län. Vårt mål är att vara branschens ledande kompetensföretag och bli rikstäckande.
Vi startade 2007 och är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär trygghet för både kunder och medarbetare. I dag är vi cirka 140 medarbetare och många har varit hos oss under lång tid.Övrig information
• Heltid med tillsvidareanställning efter provanställning
• Lön enligt kollektivavtal
• Referenser önskas
• -
Ansökan senast 14 januari!Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår platschef Michael.
Michael Nordin
E-postadress: michael.nordin@akeritjanster.se
Telefon: 019-500 18 42 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Åkeritjänster AB
(org.nr 559153-3418), https://akeritjanster.se/lediga-jobb-i-orebro/
Transportgatan 4 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kontakt
Platschef
Michael Nordin michael.nordin@akeritjanster.se 019-500 18 42 Jobbnummer
9663679