Lastbilschaufför med CE-körkort

Alpha Fleet Transport AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-09-01


Vi Söker: Lastbilschaufför med CE-körkort
Har du CE-körkort och erfarenhet av tung godstransport? Vi på Alpha Fleet Transport AB söker en skicklig och pålitlig lastbilschaufför som vill bli en del av vårt växande logistikteam!
Tjänst: Heltid, Lastbilschaufför (CE)
Plats: Göteborg
Lön: Enligt kollektivavtal (Transportavtalet)
Startdatum: Omgående

Publiceringsdatum
2025-09-01

Dina arbetsuppgifter
Köra tung lastbil med släp (fjärrtrafik och/eller regional distribution)
Lasta, lossa och säkra gods på ett säkert sätt
Leverera gods i tid med hög servicekvalitet
Följa trafikregler, säkerhetsföreskrifter och företagets rutiner
Utföra dagliga kontroller och enklare underhåll av fordonet

Vi Söker Dig Som
Har giltigt CE-körkort
Har giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis) och digitalt förarkort
Har erfarenhet av fjärr- eller distributionstransporter (meriterande)
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Är pålitlig, punktlig och kan arbeta självständigt

Vi Erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt Transportavtalet
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Möjlighet till utbildning och utveckling
Fast tjänst med kollektivavtalsförmåner

Skicka ditt CV till jobba@alphafleettransport.seBli en del av oss och arbeta i ett företag som värdesätter professionalism, teamwork och säkerhet på vägarna!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: jobba@alphafleettransport.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alpha Fleet Transport AB (org.nr 559470-8256)
418 79  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9486514

