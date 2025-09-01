Lastbilschaufför med CE-körkort
Alpha Fleet Transport AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alpha Fleet Transport AB i Göteborg
Vi Söker: Lastbilschaufför med CE-körkort
Har du CE-körkort och erfarenhet av tung godstransport? Vi på Alpha Fleet Transport AB söker en skicklig och pålitlig lastbilschaufför som vill bli en del av vårt växande logistikteam!
Tjänst: Heltid, Lastbilschaufför (CE)
Plats: Göteborg
Lön: Enligt kollektivavtal (Transportavtalet)
Startdatum: OmgåendePubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Köra tung lastbil med släp (fjärrtrafik och/eller regional distribution)
Lasta, lossa och säkra gods på ett säkert sätt
Leverera gods i tid med hög servicekvalitet
Följa trafikregler, säkerhetsföreskrifter och företagets rutiner
Utföra dagliga kontroller och enklare underhåll av fordonet
Vi Söker Dig Som
Har giltigt CE-körkort
Har giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis) och digitalt förarkort
Har erfarenhet av fjärr- eller distributionstransporter (meriterande)
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Är pålitlig, punktlig och kan arbeta självständigt
Vi Erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt Transportavtalet
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Möjlighet till utbildning och utveckling
Fast tjänst med kollektivavtalsförmåner
Skicka ditt CV till jobba@alphafleettransport.se
Bli en del av oss och arbeta i ett företag som värdesätter professionalism, teamwork och säkerhet på vägarna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: jobba@alphafleettransport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alpha Fleet Transport AB
(org.nr 559470-8256)
418 79 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9486514