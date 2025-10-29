Lastbilschaufför Göteborg

North Nature AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-10-29


Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos North Nature AB i Göteborg, Partille eller i hela Sverige

Lastbilschaufför sökes
Hej!
Vi söker två erfarna och pålitliga lastbilschaufförer till vårt företag

Publiceringsdatum
2025-10-29

Dina arbetsuppgifter
• Köra lastbil med släp och link/trailer
• Lastning och lossning av gods
• Kontroll av fordon och rapportering av eventuella fel
• Följa säkerhetsregler och kör- och vilotider

Kvalifikationer
• CE-körkort , digital förarkort och YKB (yrkeskompetensbevis)
• Erfarenhet av att köra link och trailer, bil och släp
• Ansvarsfull, noggrann och punktlig
• Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Arbetstid:
Heltid, dagtid eller enligt överenskommelse

Plats: Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan till:
North.natureab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Email
E-post: North.natureab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
North Nature AB (org.nr 559267-1076)

Jobbnummer
9580423

Prenumerera på jobb från North Nature AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos North Nature AB: