Lastbilschaufför Göteborg
2025-10-29
Lastbilschaufför sökes
Hej!
Vi söker två erfarna och pålitliga lastbilschaufförer till vårt företag Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
• Köra lastbil med släp och link/trailer
• Lastning och lossning av gods
• Kontroll av fordon och rapportering av eventuella fel
• Följa säkerhetsregler och kör- och vilotiderKvalifikationer
• CE-körkort , digital förarkort och YKB (yrkeskompetensbevis)
• Erfarenhet av att köra link och trailer, bil och släp
• Ansvarsfull, noggrann och punktlig
• Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Arbetstid:
Heltid, dagtid eller enligt överenskommelse
Plats: Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till:North.natureab@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: North.natureab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare North Nature AB
