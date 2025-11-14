Lastbilschaufför Frontlastare
2025-11-14
Vi söker förare som vill vara med och driva hållbar utveckling framåt
Carl F växer i snabb takt, och därför söker vi fler stjärnor till vårt logistikteam!
På Carl F arbetar vi aktivt med att samla in material som inte längre används i sin nuvarande form. På vår anläggning i Malmö ser vi till att dessa material antingen energi återvinns eller återförs som råvaror till den lokala och globala marknaden. Det är en viktig och komplex uppgift - därför ligger vi i framkant med teknik och innovativa lösningar. Vårt mål är att ständigt förbättra och bidra ännu mer till en hållbar framtid.
Din roll - så gör du skillnadSom frontlastarförare arbetar du med insamling av avfall och återvinningsmaterial hos företagskunder i Skåne. Du kör främst fasta rutter med tömning av frontlastarbehållare. Du kör säkert och vet att god service är en grundbult i vårt arbete. Arbetet innebär även daglig fordonskontroll och att hålla ordning på utrustningen.
Ditt ansvar omfattar även att rapportera eventuella fel och avvikelser till din transportledare. Ständiga förbättringar är en naturlig del av vårt arbete, och vi ser gärna att du vill vara med och bidra till vår utveckling.
Vad du kan förvänta digHos oss blir du en viktig del av nästa kapitel i vårt familjeföretag, som har sina rötter ända tillbaka till 1888. Vi befinner oss i en expansiv fas och driver ett strategiskt förbättringsarbete där alla våra cirka 90 medarbetare har en aktiv roll. Du kan förvänta dig:
En sund arbetsmiljö och stark företagskultur
En stabil arbetsgivare med modern fordonsflotta
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och delaktighet är prioriterat
Friskvårdsbidrag som en självklar förmån
Kollegor som tar jobbet på allvar - och gärna bjuder på ett gott skratt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Är du den vi söker?Vi letar efter dig som har erfarenhet av att köra Frontlastare. Meriterande är om du även har ADR och utbildning inom "Arbete på väg". Vi söker en förare som:
Har C-körkort samt YKB
Har god lokalkännedom i Skåne
Talar svenska obehindrat
Är noggrann, ansvarsfull och engagerad
Har en naturlig känsla för ordning och service
Brinner du dessutom för miljöfrågor och vill göra skillnad? Då är du extra rätt för oss!
Nästa stegKänner du igen dig? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carl F AB
(org.nr 556039-0402), https://www.carlf.se/ Arbetsplats
Carl F Kontakt
Lars Löfberg lars.lofberg@carlf.se Jobbnummer
9606221