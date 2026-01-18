Lastbilschaufför extra
K.e Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2026-01-18
Vi söker nu extra chaufförer som kan köra minst 2-3 dagar i veckan. Minst 6 timmars pass per dag.
Bil och släp körning samt trailer körning.
Erfarenhet av backning är ett krav, kan man köra link är det ett väldigt stort plus.
Arbetstider, kväll och natt. Kan finnas dag också om det är intressant.
Lön efter överenskommelse. Start omgående
Anställning, tim,behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: info@ke-bemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "extra chaufför". Arbetsgivare K.e Bemanning AB
(org.nr 559265-0708)
Kabelvägen 7 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690151