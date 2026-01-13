Lastbilschaufför Distribution
Om jobbet
Eggens Transporter är ett familjeföretag med över 120 anställda, och med mer än 70 år i branschen. Vi söker nu Distributionschaufför med placering Skara, där vår uppdragsgivare är Schenker/DSV.
Tjänsten är heltid med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Dagtid, vardagar.
Kvalifikationer: C-kort, YKB, Digitalt förarkort, CE-kort och ADR är meriterande.
God kunskap i svenska i skrift och tal är ett krav.
Vi vill att du som söker är: En god lagspelare, ansvarstagande samt har en hög arbetsmoral. För oss spelar viljan att lyckas och göra ett bra jobb stor roll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: jobb@eggens.nu Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eggens Transporter AB
(org.nr 556566-3647)
