Lastbilschaufför Distribution

Eggens Transporter AB / Fordonsförarjobb / Skara
2026-01-13


Om jobbet
Eggens Transporter är ett familjeföretag med över 120 anställda, och med mer än 70 år i branschen. Vi söker nu Distributionschaufför med placering Skara, där vår uppdragsgivare är Schenker/DSV.
Tjänsten är heltid med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Dagtid, vardagar.
Kvalifikationer: C-kort, YKB, Digitalt förarkort, CE-kort och ADR är meriterande.
God kunskap i svenska i skrift och tal är ett krav.
Vi vill att du som söker är: En god lagspelare, ansvarstagande samt har en hög arbetsmoral. För oss spelar viljan att lyckas och göra ett bra jobb stor roll.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: jobb@eggens.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distribution".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eggens Transporter AB (org.nr 556566-3647)
Simmatorpsgatan 1 (visa karta)
532 40  SKARA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Lars Karlsson
010-1018722

Jobbnummer
9680331

