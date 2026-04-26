Lastbilschaufför (CE) sökes Heltid i Göteborg
Kassab Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-04-26
Vi expanderar vår verksamhet och söker nya chaufförer till vårt team
Vi söker en lastbilschaufför med CE-körkort för heltidsarbete i Göteborg.
Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-04-26Om tjänsten
Plats: Göteborg
Anställningsform: Heltid
Arbetstid: Måndag-fredag
Arbetstider: kl. 06:00-15:00 (övertid kan förekomma)
Start: Så snart som möjligtDina arbetsuppgifter
Köra lastbil med CE-behörighet
Ge god service till kunder
Följa trafik- och säkerhetsreglerKvalifikationer
Giltigt CE-körkort
Giltig YKB
Färdskrivarkort
Truckkort (A)
Goda kunskaper i svenskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en hög servicekänsla och är självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du värdesätter god service och bygger gärna långsiktiga kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: Bokning@kassab-akariab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kassab Åkeri AB
(org.nr 559431-7546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
jehad kassab Bokning@kassab-akariab.se 0723139929 Jobbnummer
