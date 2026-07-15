Lastbilschaufför
Olle P:s Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Ängelholm Visa alla fordonsförarjobb i Ängelholm
2026-07-15
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Vi söker ytterligare minst en chaufför.
Stor del av våra körningar sträcker sig från Skåne till Mälardalen. Vi kör mycket spannmål, men även en del del pallgods.
Våra fordon är tippbilar, varav 3 st lastväxlare. Vi har krav på att man innehar CE-kort, eftersom samtliga ekipage är bil + släp.
Som chaufför hos oss ligger man ofta ute hela veckan, men vi har även körningar i närområdet som gör att man ibland kommer hem mitt i veckan. Med anledning av det och att man utfår från Ängelholm, anställer vi endast chaufförer som bor inom ca 6 mil från Ängelholm. Vi tror inte att det är hållbart för en chaufför att arbeta full dag i lastbil och utöver det pendla lång tid i början eller slutet av sin arbetsdag.
Större delen av arbetet är mellan måndag och fredag, men viss helgkörning kan förekomma periodvis.
Som chaufför hos oss får du variation i ditt arbete. Det är viktigt att du är flexibel och är bra på att kommunicera med vår trafikledning och våra kunder. Då vissa delar av arbetet är tungt är det bra om du är fysiskt stark. Att du är noggrann och sköter fordonen efter bästa förmåga ser vi som en självklarhet.
Vi erbjuder en arbetsplats med kamratliga och kompetenta kollegor.
Välkommen med din ansökan till anna@ollepsakeri.se
Under semestertid har vi begränsad möjlighet att svara på frågor per telefon och ber därför om att kontakt sker via mail i första hand.
Urval sker löpandes så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Ansökan endast via mail
E-post: anna@ollepsakeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olle P:s Åkeri AB
(org.nr 556513-5117)
Åkerslundsgatan 7 (visa karta
)
262 73 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olle P:S Åkeri AB Kontakt
Anna Eriksson anna@ollepsakeri.se Jobbnummer
10003678