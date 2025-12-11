lastbilschaufför
Svensk Trädservice AB / Fordonsförarjobb / Nacka Visa alla fordonsförarjobb i Nacka
2025-12-11
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Trädservice AB i Nacka
, Värmdö
eller i hela Sverige
Lastbilsförare till Svensk Trädservice AB - Vill du bli en del av vårt team?
Är du en driven och ansvarsfull lastbilsförare som söker nya utmaningar? Vi på Svensk Trädservice Ab söker nu en engagerad medarbetare till vårt team för att köra lastbil och även arbeta med andra maskiner som miniskotare, hjullastare och stubbfräs. I denna roll kommer du att vara en viktig del av vårt dagliga arbete och hjälpa till med olika arbetsuppgifter på våra projekt.
Vad vi söker:
Körkort för lastbil (C) (YKB)
Erfarenhet av att köra lastbil och hantera olika maskiner, som miniskotare, hjullastare och stubbfräs även motorsågskörkort är meriterande.
Du är noggrann, ansvarsfull och har ett stort säkerhetstänk i ditt arbete.
Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team.
Du är flexibel och kan hjälpa till med andra arbetsuppgifter vid behov, som till exempel dagliga sysslor på plats.
Du behärskar svenska i tal och skrift.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Köra lastbil till och från arbetsplatser för upphämtning av material, sköta våran terminal
Köra miniskotare, hjullastare och stubbfräs vid behov.
Hjälpa till med andra praktiska arbetsuppgifter vid behov.
Vi erbjuder:
Ett varierande och fysiskt arbete i ett härligt team.
Möjlighet att utvecklas och lära dig mer om trädfällning, förädling och maskinhantering.
Arbetet är förlagt på dagtid, och vi ser gärna att du är flexibel.
Är du den vi söker? Skicka din ansökan och CV till johan@svensktradservice.se
och berätta varför just du skulle passa i vårt team. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: johan@svensktradservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Trädservice AB
(org.nr 559100-9682) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Tallkvist Johan@svensktradservice.se 0727372022 Jobbnummer
9640485