Lastbilschaufför
Svenska Resurser AB / Fordonsförarjobb / Ängelholm Visa alla fordonsförarjobb i Ängelholm
2025-10-30
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Resurser AB i Ängelholm
Arbetsuppgifter: Leverera och transportera grönsaker till olika städer i Skåne, samt säkerställa att varorna hanteras varsamt och levereras i tid till kunder.
Lön: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Måndag-Fredag kontorstider
Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter och berätta kort hur länge du haft lastbilskörkort och varför du skulle passa bra för denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: svenskaresurserinfo@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lastbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Resurser AB
(org.nr 559307-5855) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Resurser AB, Svenska Jobbnummer
9581935