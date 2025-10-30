Lastbilschaufför

Svenska Resurser AB / Fordonsförarjobb / Ängelholm
2025-10-30


Arbetsuppgifter: Leverera och transportera grönsaker till olika städer i Skåne, samt säkerställa att varorna hanteras varsamt och levereras i tid till kunder.
Lön: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Måndag-Fredag kontorstider

Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter och berätta kort hur länge du haft lastbilskörkort och varför du skulle passa bra för denna tjänst.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: svenskaresurserinfo@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lastbilschaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Resurser AB (org.nr 559307-5855)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Resurser AB, Svenska

Jobbnummer
9581935

