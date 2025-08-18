Lastbilschaufför

Dexpress AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2025-08-18


Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dexpress AB i Jönköping, Nässjö, Växjö, Göteborg, Kalmar eller i hela Sverige

Chaufförer sökes till vårt fantastiska team i Jönköping!
Vi söker nu två erfarna chaufförer som vill bli en del av vårt team i Jönköping. Om du har erfarenhet av att köra med bil och trailer eller bil + dolly + trailer, och gillar att köra längre sträckor, så är detta jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2025-08-18

Dina arbetsuppgifter
Fast körning mellan Jönköping och Nord-Norge.

Körning med bil + dolly + trailer eller bil och trailer.

Arbetsschema: En vecka på jobb, en vecka ledig. Detta innebär att du arbetar en hel vecka, därefter är du ledig en vecka.

Vi söker dig som:
Har CE-körkort och erfarenhet av att köra med bil + dolly + trailer eller bil och trailer.

Är ansvarsfull, flexibel och har en positiv inställning till ditt arbete.

Trivs med att köra långa sträckor och vara borta under en vecka åt gången.

Är beredd på att följa ett arbetsschema med en vecka på jobbet och en vecka ledig.

Vad vi erbjuder:
Ett omväxlande och spännande jobb i ett glatt och professionellt team.

Konkurrensmässig lön och bra arbetsvillkor.

En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet inom transportbranschen.

Är du redo att köra med oss? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: georgia@dexpress.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DeXpress AB (org.nr 556997-9643)
556 50  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Georgia Amiridou
georgia@dexpress.nu

Jobbnummer
9461851

Prenumerera på jobb från Dexpress AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dexpress AB: