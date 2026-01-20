Lastbil förare distribution Stockholm

Swedbemanning Partner AB / Fordonsförarjobb / Täby
2026-01-20


Om tjänsten Som lastbilsförare kommer du leverera varor runtom i Stockholm med utgångspunkt i Järfälla. Du börjar och avslutar dina dagar på terminalen i Kallhäll. Du kör lugnt i trafiken och tar god hand om ditt fordon.
Om dig För att passa i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av att köra lastbil. Du kör sansat och försiktigt, samt känner dig trygg i din körning. Som person är du gärna tekniskt lagd, och trivs med att köra distribution.
Krav för tjänsten - C-körkort - Giltigt YKB - Svenska i tal och skrift
Övrigt Arbetstiderna är vardagar, start mellan kl. 6 på morgonen och ca 8-10 timmars pass. Start omgående!

