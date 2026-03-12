Laseroperatör till Mastec
2026-03-12
Vår kund står inför en spännande tillväxtresa och söker just nu en erfaren laseroperatör! Är du en lösningsfokuserad, ansvarstagande och strukturerad person som trivs i en industriell miljö och är redo för nya utmaningar? Då kan du vara helt rätt person för den här tjänsten!
Om kund
Vår kund arbetar med avancerad tunnplåtsbearbetning, inklusive laserskärning, bockning, bearbetning, svetsning och montering. Med över 120 års erfarenhet inom området är passionen för tunnplåt djupt rotad i verksamheten. Genom kontinuerliga investeringar har de utvecklat en gedigen kompetens inom material som aluminium, rostfritt och svartplåt.
Din profil
För att lyckas i rollen krävs ett lösningsorienterat arbetssätt, tillsammans med en vilja att ta ansvar och engagera sig där det behövs. Förmågan att arbeta effektivt i ett högt tempo är en fördel, liksom att se utmaningar som en drivkraft. Arbetsuppgifterna innebär ofta arbete mot tydliga, mätbara mål, vilket ställer krav på resultatfokus och struktur. Du har goda kunskaper i ritningsläsning. Rollen passar en självgående person med stark problemlösningsförmåga och ett intresse för att utveckla och förbättra arbetsmetoder. Ett tekniskt intresse och en hög grad av kvalitetsmedvetenhet är också viktiga egenskaper i denna tjänst. Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som laseroperatör ansvarar du för att övervaka och ställa maskinen för mekanisk bearbetning av metaller. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av metall som ingår i verkstadsproduktionen. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ställning och övervakning av laser- och stansmaskiner
Kontrollmätning av detaljer för att säkerställa hög kvalitet
Materialhantering och förberedelse inför bearbetning
Felsökning och enklare underhåll av maskiner
Samarbeta med produktionspersonal för att optimera flödetKvalifikationer
Industribakgrund
Tidigare erfarenhet som laser-/stansoperatör eller likvärdig kompetens
Kunna ställa maskiner på egen hand
Kunskaper i ritningsläsning
Körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Karol Doyo (karol.doyo@onepartnergroup.se
) I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
