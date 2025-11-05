Laseroperatör | Lernia | Laholm
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Laholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Laholm
2025-11-05
Är du en noggrann och tekniskt kunnig person som söker nästa steg i din karriär? Vår kund i Markaryd med omnejd letar efter en skicklig laseroperatör. Här får du chansen att arbeta med avancerad utrustning i en dynamisk miljö och bidra till högkvalitativa projekt. Ta steget idag!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som rörlaseroperatör kommer du att hantera och operera avancerad rörlasermaskiner hos vår kund. Du ansvarar för att säkerställa precisionsskärning och effektiv drift av maskinen, samt övervaka produktionsprocessen för att uppnå optimala resultat. Dina arbetsuppgifter inkluderar att läsa och tolka tekniska ritningar, utföra regelbunden underhåll och problemlösning, samt samarbeta med produktionsteamet för att säkerställa att kvalitetsstandarder upprätthålls.
Om dig
Vi söker en självgående operatör som kan förvandla ritningar till verklighet. Har du erfarenhet av lasermaskiner och förmåga att arbeta självständigt? Då är du rätt för oss!Kvalifikationer
Formell kompetens
Vi söker dig som har en teknisk utbildning med inriktning mot produktion eller motsvarande område samt gärna erfarenhet av att arbeta med laserutrustning. Du bör ha goda kunskaper i att läsa och förstå tekniska ritningar och specifikationer. Vidare krävs det att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i tillverkningsindustrin, samt att du har vana vid att hantera olika mätverktyg och är bekant med kvalitetskontrollprocesser.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av programmering av CNC-maskiner och har genomgått kurser i avancerad laseroperationsteknik. Vi värdesätter även god kommunikationsförmåga och din förmåga att samarbeta effektivt med kollegor för att uppnå gemensamma mål och främja en positiv arbetsmiljö. Din förmåga att anpassa dig till förändringar och att ta initiativ kommer att vara avgörande för att driva framgång inom denna dynamiska och utmanande roll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Shkodran Zejneli mob. 0722541350 eller via e-post: shkodran.zejneli@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9589963