Laseroperatör
2026-05-05
Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare med modern maskinpark inom områdena laserbearbetning, stansning, bockning, svetsning, pressning och lackering, av enskilda detaljer, sammanfogade komponenter och färdiga produkter i tunnplåt och rostfritt. Vi är idag ca 50 anställda och omsätter 100 msek.
Tranås Rostfria AB ingår i koncernen MIDAQ AB med säte i Jönköping.
Laseroperatör sökes
Är du tekniskt intresserad och har erfarenhet ifrån industrin? Du kanske har erfarenhet av laserskärning?Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Vi söker en laseroperatör till vår moderna laser-/stansavdelning. Här får du arbeta med helautomatisk laser från Trumpf i en produktion som satsar på framtiden. Våra tillverkningsserier varierar i storlek, vilket innebär att du kommer att arbeta med många olika produkter och material.
Du blir en del av ett team på totalt fyra operatörer och arbetar självständigt, men i nära samarbete med övriga maskingrupper. Arbetstiden är främst dagtid, men tvåskift kan förekomma återkommande.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter
Plockning av detaljer
Kvalitetskontroll av detaljer som lämnar lasermaskiner
Materialhantering och påfyllning med hjälp av truck
Övervaka och sköta lasermaskiner i drift
Utföra löpande och förebyggande underhåll för att minimera driftstopp
Planering och samarbete med övriga maskingrupper för en effektiv produktion
Vem är du?
Du har erfarenhet av industriellt arbete, gärna inom plåtbearbetning, laser eller stansning
Du är noggrann och kvalitetsmedveten
Du tar egna initiativ och ser vad som behöver göras
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team
B körkort är ett krav
Truckkort är ett meriterande
Frågor / Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Produktionschef Anna på 073-514 03 88.
Ansökningar med CV samt personligt brev skickas till tim.liljeblad@tranasrostfria.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: tim.liljeblad@tranasrostfria.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Laseroperatör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Tranås Rostfria
573 22 TRANÅS
För detta jobb krävs körkort.
