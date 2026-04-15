Larm- Säkerhetstekniker
2026-04-15
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Trollhättans stad, Serviceförvaltningen, Produktion & Service söker nu Larm- Säkerhetstekniker. Förvaltningen består av två verksamhetsområden, Kontoret Måltid och Lokalvård samt Kontoret Produktion och Service. Kontoret Produktion och Service uppdrag är att tillhandahålla tjänster till Trollhättans Stads förvaltningar och kommunalt ägda bolag inom teknisk verksamhet och fastighetsförvaltning.
Hos oss får du arbeta tillsammans med härliga kollegor där vi stöttar och hjälper varandra vilket stärker oss, skapar arbetsglädje och ökar vår gemenskap. Som anställd i Trollhättans stad är vi måna om att du mår bra och erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt andra förmånliga erbjudanden via vår personalförening.
Arbetsuppgifter
Som larm-säkerhetstekniker kommer du arbeta med daglig service, avprovning, felavhjälpning,
felsökning support och förebyggande underhåll av Stadens anläggningar inom kombilarm (inbrott, brand och överfallslarm), passagesystem, digitala lås, automatiska brandlarm samt kamerabevakning. Du arbetar främst med trådbunden kommunikation.
Arbetet innebär också viss projektering vid nyinstallationer samt vid utökning av befintliga anläggningar. Dokumentation och utbildning för användare av våra befintliga anläggningar är också en arbetsuppgift. Som larm- säkerhetstekniker samarbetar du med Trollhättans stads IT-enhet, interna verksamheter och mot upphandlade installatörer och leverantörer vid planering av larm, passagesystem och kamerabevakning.
Största delen av arbetet sker mot Trollhättans stads egna verksamheter men innebär även viss support och felavhjälpning mot kommunala bolag. Du kommer vara en del i mindre grupp (larm- säkerhetstekniker) som jobbar nära varandra men du behöver också kunna arbeta självständigt under stort ansvar.Kvalifikationer
Vi söker en person med minst gymnasiekompetens inom el- nätverksteknik eller motsvarande
dokumenterad utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av support, underhåll, installation och projektering av larm, passage-och kamerasystem.
Meriterande är kunskap inom automatiska brandlarm.
Mycket goda datorkunskaper inom säkerhetsteknik såsom fjärrsupport, programmering, administration av larm- och passersystem.
Du har goda kunskaper i användandet av Officepaketet. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du behärskar god svenska i tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande.
Du har B körkort. Meriterande är utbildningsbevis för skylift.
Vi ser som en självklarhet att du är självgående, kvalitetsmedveten samt att du kan planera, organisera och prioritera uppgifter i ditt arbete.
Arbetet innebär mycket support och utbildning för våra verksamheter, vilket ställer höga krav på att du kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt. Du har en utpräglad känsla för kundkontakt och service.
Arbete på hög höjd och i trånga utrymmen förekommer.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet
Praktisk information
För att kunna arbeta hos oss behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. I samband med att du fyller i intresseanmälan nedan, beställer du ett registerutdrag från polisens belastningsregister.
OBS! tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i tid för att rekryteringsprocessen inte skall fördröjas, utdraget skickas hem till dig. Du hittar det på denna sida; Belastningsregistret
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
