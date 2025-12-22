Lärling sökes inom bilglas i Strängnäs

Kaabilglas AB / Glasgravörsjobb / Strängnäs
2025-12-22


Vi söker en lärling inom bilglas / glasteknik - Strängnäs
Vi söker en ung, engagerad och arbetsvillig person som vill lära sig yrket som glastekniker inom bilglas till vår verksamhet i Strängnäs. Detta är en lärlingsplats för dig som vill arbeta praktiskt, utvecklas och lära dig ett hantverk från grunden.
Du kommer att hjälpa till med enklare arbetsuppgifter och småjobb i verkstaden, vilket bidrar till att arbetet flyter på smidigare. Samtidigt får du möjlighet att steg för steg lära dig hela yrket och utvecklas till glastekniker.
Vi söker dig som:
Har god fysik och klarar av ett fysiskt arbete

Har intresse för bilar

Har manuellt B-körkort

Är lätt att kommunicera med, lyhörd och samarbetsvillig

Är lojal, pålitlig och ansvarstagande

Bor gärna i Strängnäs eller i närliggande ort

Vi erbjuder:
En lärlingsplats där du får lära dig yrket från grunden

Praktisk erfarenhet i en etablerad verksamhet

Ett omväxlande arbete i ett bra arbetsklimat

Möjlighet till utveckling och framtida anställning

Tidigare erfarenhet är inget krav - viljan att lära sig är viktigast.
Vi ser det som meriterande om du har någon form av stöd via Arbetsförmedlingen (t.ex. nystartsjobb, introduktionsjobb eller liknande), men det är inget krav.
Arbetsplats: Strängnäs
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: taby@glaskedjan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärling/Strängnäs".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kaabilglas AB (org.nr 559339-5444)
Storstockholm (visa karta)
645 47  STRÄNGNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9660399

