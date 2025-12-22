Lärling sökes inom bilglas i Strängnäs
Kaabilglas AB / Glasgravörsjobb / Strängnäs Visa alla glasgravörsjobb i Strängnäs
2025-12-22
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kaabilglas AB i Strängnäs
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker en lärling inom bilglas / glasteknik - Strängnäs
Vi söker en ung, engagerad och arbetsvillig person som vill lära sig yrket som glastekniker inom bilglas till vår verksamhet i Strängnäs. Detta är en lärlingsplats för dig som vill arbeta praktiskt, utvecklas och lära dig ett hantverk från grunden.
Du kommer att hjälpa till med enklare arbetsuppgifter och småjobb i verkstaden, vilket bidrar till att arbetet flyter på smidigare. Samtidigt får du möjlighet att steg för steg lära dig hela yrket och utvecklas till glastekniker.
Vi söker dig som:
Har god fysik och klarar av ett fysiskt arbete
Har intresse för bilar
Har manuellt B-körkort
Är lätt att kommunicera med, lyhörd och samarbetsvillig
Är lojal, pålitlig och ansvarstagande
Bor gärna i Strängnäs eller i närliggande ort
Vi erbjuder:
En lärlingsplats där du får lära dig yrket från grunden
Praktisk erfarenhet i en etablerad verksamhet
Ett omväxlande arbete i ett bra arbetsklimat
Möjlighet till utveckling och framtida anställning
Tidigare erfarenhet är inget krav - viljan att lära sig är viktigast.
Vi ser det som meriterande om du har någon form av stöd via Arbetsförmedlingen (t.ex. nystartsjobb, introduktionsjobb eller liknande), men det är inget krav.
Arbetsplats: Strängnäs
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: taby@glaskedjan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärling/Strängnäs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaabilglas AB
(org.nr 559339-5444)
Storstockholm (visa karta
)
645 47 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9660399