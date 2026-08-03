Lärarvikarier sökes till grundskola
Växsjö byskola AB / Grundskollärarjobb / Bollnäs Visa alla grundskollärarjobb i Bollnäs
2026-08-03
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Lärarvikarier sökes till vår grundskola F-6.
Vill du ha ett flexibelt och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag? Vi söker nu engagerade och ansvarstagande lärarvikarier som vill arbeta inom vår grundskola F-6 samt fritidshem.
Som lärarvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro och bidrar till att vardagen fungerar för barn, elever och kollegor. Arbetet är varierande och passar dig som är flexibel, tycker om att samarbeta och snabbt kan sätta dig in i nya situationer.
Erfarenhet av arbete i skola eller annan pedagogisk verksamhet är meriterande, men det viktigaste är att du har intresse och vilja att stötta våra elever i deras lärande.
Vi söker dig som:
Har ett gott bemötande och ett positivt förhållningssätt
Trivs med att undervisa och möta elever i olika åldrar
Är pålitlig, ansvarstagande och flexibel
Har möjlighet att med kort varsel hoppa in och arbeta vid behov
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt viktiga arbete! Skicka ett mail till emelie.mattsson@vaxsjobyskola.se
.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kräver alltid utdrag ur belastningsregistret innan kontraktsskrivning.
Ansökningar behandlas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: emelie.mattsson@vaxsjobyskola.se Arbetsgivare Växsjö byskola AB
(org.nr 556802-1496), http://vaxsjobyskola.se
Gamla Landsvägen 120 (visa karta
)
821 94 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växsjö Byskola AB Jobbnummer
10020343