Lärarvikarie i Tyresö
2025-08-07
Vi söker engagerade lärarvikarier som vill bidra till ungas lärande genom ett flexibelt och utvecklade extrajobb i Tyresö kommun.
Om uppdraget
Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag med 35 års erfarenhet av bemanning och rekrytering. Vi har i nuläget avtal med Tyresö kommun för att stötta upp med engagerade vikarier till deras kommunala grundskolor och gymnasium.
Dina arbetsuppgifter
Som lärarvikarie ersätter du skolans ordinarie personal vid frånvaro, oftast av akut karaktär samt kortare vakanser. Du behöver vara förberedd på att bokas på arbete med kort varsel, oftast samma morgon. Du ansvarar för- och leder undervisningen i enlighet med den planering som ordinarie lärare överlämnar. Om skolan inte tillhandahåller med planering i förväg kan du behöva tillhandahålla en sådan själv. Efter avslutad undervisning så ansvarar du för den eventuella dokumentation som behöver göras samt att lämna över till ordinarie.
Dina kvalifikationer
Avslutad gymnasieexamen eller motsvarande.
Minst sex (6) månaders erfarenhet av undervisning på heltid alternativt tolv (12) månader på halvtid samt goda ämneskunskaper
Du ska kunna arbeta minst två vardagar per vecka och vara bekväm med att bokas till pass samma morgon.
Viss datorvana och hantering av office-paketet samt internetsökning.
För att passa i rollen som lärarvikarie är du en tydlig ledare men också en god lagspelare och en bra förebild. Du har även ett brinnande engagemang för arbete med barn och unga.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia ser vi till att du blir matchad med rätt uppdrag. Som anställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning där du får verktyg för att leda och lära andra. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, har du däremot frågor går det bra att vända sig till vikarie@bemannia.se
.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
