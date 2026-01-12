Lärarvikarie f-6 och fritidshem
Burlövs kommun, Tågarpskolan / Grundskollärarjobb / Burlöv Visa alla grundskollärarjobb i Burlöv
2026-01-12
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burlövs kommun, Tågarpskolan i Burlöv
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
Tågarpskolan i västra Arlöv är en modern fin skola som erbjuder elever en god lärmiljö, trygg plats för växande och utveckling och som förbereder dem för framtiden.
Hos oss möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje!
Tågarpskolan är en fin och välskött F-6 skola med två och tre paralleller.
Vi har cirka 350 trevliga elever fördelade på 17 klasser.
Skolan är nyligen tillbyggd och har en helt ny skolgård som invigdes januari 2025. Skolgården erbjuder stora möjligheter för utomhuslärande.
Samtliga skolans klassrum har digital utrustning och alla elever har egen Ipad.
Tågarpskolan har fem fritidshemsavdelningar, F-klasserna, åk 1, åk 2, åk 3 samt åk 4-6.
Att vi som arbetar på Tågarpskolan är välutbildade, dvs 100% behörig personal, engagerade och goda vuxna förebilder är en självklarhet.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker vikarier till våra klasser f-6 samt till våra fritidshem för kortare och längre vikariat.Kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet är meriterande.
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299016". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025) Arbetsplats
Burlövs kommun, Tågarpskolan Kontakt
skoladministratör
Joakim Åberg joakim.aberg@burlov.se 040-625 6260 Jobbnummer
9678890