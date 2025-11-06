Lärarvikarie, 100 % Visstid, Ängås skola F-9.
Orust kommun / Grundskollärarjobb / Orust Visa alla grundskollärarjobb i Orust
2025-11-06
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orust kommun i Orust
, Tjörn
eller i hela Sverige
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Ängås Skola F-9 är en skola med ca 500 elever. På F-6 är vi en 2-parallellig skola och på 7-9 är vi 3-parallelliga.
Dina arbetsuppgifter
Som lärarvikarie på Ängås F-9 är du beredd att arbeta som vikarie i alla ämnen och åldrar. Grunden är på 7-9, men vid behov kan det även gälla såväl F-6 som Fritids. Tjänsten är heltid med semesteranställning, dvs 40-timmarsvecka med möjlighet att ta semester när eleverna har lov. Om du istället önskar arbeta på loven, placeras du för tjänstgöring på fritidshem. Arbetstiderna kan variera, men du kommer att utgå från ett grundschema. Som fast vikarie blir du antingen insatt som vikarie från dag till dag, eller tilldelas kortare eller längre vikariat på skolan. För att visa på bredden i förekommande uppdrag kan nämnas att det utöver rent lärarvikariat kan bli aktuellt för dig att arbeta på morgonfritids (med start tidigast kl. 06.00), som läxstöd för elever på 7-9, bussvärd, rastvärd, enskilt stöd, placering i flexgrupp etc. Du kan även få uppdrag att vara värd i korridorer och studiehallar för att bygga relationer med eleverna och verka för förebyggande och främjande trygghetsskapande på skolan. Samarbete med ordinarie personal är nödvändigt för att ge eleverna de bästa förutsättningar att klara sina studier.
Om dig
Att bygga bra relationer med elever och kollegor är den främsta förmåga som behövs för detta uppdrag. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba i skola och som är duktig på att bygga relationer med elever i olika åldrar. Du bör ha lätt för att anpassa dig efter olika förutsättningar och vara öppen och flexibel med lösningsfokus. Du behöver vara trygg i dig själv, så att du kan möta elever i olika åldrar och med olika beteenden. Det är meriterande med erfarenhet av olika arbetsplatser och branscher.
Om det blir aktuellt för längre vikariat (beroende på sjukskrivningar, ledigheter e.dyl) behöver du på eget initiativ kontakta ordinarie personal för att veta vad som skall göras. Du kan komma att behöva sätta dig in i kursplaner och planeringar samt läsa in dig på olika områden i olika ämnen för olika åldrar utifrån behov. Det kan bli aktuellt att sätta betyg i samråd med ordinarie pedagoger.
Du bör såväl kunna arbeta självständigt, som att kunna samarbeta med många olika pedagoger, elevhälsa och övrig personal på skolan.
Det är meriterande med kunskap om NPF och lågaffektivt bemötande samt vara intresserad av att fortsätta utveckla detta arbete tillsammans med oss och eleverna. Vi arbetar utifrån mottot "Alla barn är allas barn" och vi hoppas att du kan stämma in i den kören. Vi är angelägna om att du skall passa in i gänget och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är Välkommen till ett härligt gäng bestående av män och kvinnor, unga och något äldre, som trivs med eleverna och varandra! Hos oss är ärlighet, glädje och humor viktiga byggstenar för trivseln. Vi är medvetna om att vi är varandras arbetsmiljö och vill gärna ha med dig i gänget. Vi hoppas att du vill bli en del av oss!
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Visstid vårterminen 2026 med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100%
Lön: Individuell lönesättning, ange löneanspråk.
Tillträdesdag: 2026-01-07 eller efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30.
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
(org.nr 212000-1314), http://www.orust.se Kontakt
Rektor
Susanne Hofling susanne.hofling@orust.se 0304-33 46 76 Jobbnummer
9591031