Lärarvikariat
Multicultural And Recognition In Aspiration in Landskrona AB / Grundskollärarjobb / Landskrona Visa alla grundskollärarjobb i Landskrona
2026-06-16
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Multicultural And Recognition In Aspiration in Landskrona AB i Landskrona
Mariaskolan i Landskrona är en fristående F–6-skola med särskilt fokus på flerspråkighet och inkludering. Skolan arbetar utifrån ledorden nyfikenhet, glädje, lustfyllt lärande och respekt för individens unikhet.
Undervisningen präglas av:
Mindre elevgrupper och hög personaltäthet
Individanpassade lärmiljöer
Ett tydligt fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Nära samarbete med vårdnadshavare
Skolan strävar efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vi söker en legitimerad lärare för ett vikariat i årskurs 4–6 med undervisning i:
Matematik
NO-ämnen (teknik, biologi, fysik och kemi)
Tjänsten innefattar:
Planering, genomförande och uppföljning av undervisning
Bedömning och dokumentation enligt gällande styrdokument
Mentorskap ingår
Samarbete i arbetslag och med elevhälsaKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har lärarexamen med legitimation för åk 4–6
Är behörig att undervisa i matematik och NO
Har god förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande
Har erfarenhet av eller intresse för flerspråkiga lärmiljöer
Har god samarbetsförmåga och ett inkluderande förhållningssätt
Meriterande
Erfarenhet av arbete i mångkulturell skola
Kompetens inom differentierad undervisning
Erfarenhet av formativ bedömningDina personliga egenskaper
Du är:
Tydlig och strukturerad i ditt ledarskap
Relationsskapande och trygg i klassrummet
Engagerad i elevers utveckling och lärande
Vi erbjuder
En utvecklingsinriktad arbetsplats med möjlighet till nytänkande
Kollegialt lärande och nära samarbete
En inkluderande skolmiljö med fokus på varje elevSå ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Skickas till: rehanmariaskolan@gmail.com
samt till almamariaskolan@gmail.com
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: rehanmariaskolan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärarvikariat åk 4-6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Multicultural And Recognition In Aspiration in Landskrona AB
(org.nr 556917-8550)
Hantverkargatan 57 B (visa karta
)
261 52 LANDSKRONA Arbetsplats
Multicultural & Recognition In Aspiration In Lan Kontakt
Rektor
Alma Fetahovic almamariaskolan@gmail.com 070 039 33 36 Jobbnummer
9964968