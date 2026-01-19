Lärare träslöjd
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?
HJÄRUPSLUNDSSKOLAN
Hjärupslundsskolan är en 7-9 skola belägen i Hjärup med cirka 390 elever. Skolan är uppbyggd med fyra arbetslag där det i varje arbetslag ingår en specialpedagog. Samarbetet inom arbetslagen är väl utvecklat. Eleverna på skolan trivs i mycket hög grad och skolans resultat är mycket goda. Både elever och personal har en hög ambitionsnivå.
Skolan kännetecknas av ett väl utvecklat samarbete mellan samtlig personal på skolan där vi tar ett gemensamt ansvar kring varje elevs skolgång. Ett förhållningssätt som visat sig ge goda resultat. Skolan har ett gott rykte kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i träslöjd åk 7-9 till Hjärupslundsskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 40% med tillträde 23 februari eller enligt överenskommelse.
Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans utveckling i såväl ämneslag som övriga pedagogiska diskussioner mellan kollegor.
Vi söker dig som vill vara med, driva vidare och utveckla våra kreativa elever!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk utbildning med uttagen lärarlegitimation samt behörighet i slöjd. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande pedagogiskt arbete.
Du ger snabb respons på elevers behov och på deras reaktioner och feedback. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du skapar goda relationer till elever och kommer bra överens med kollegor. Du använder humor för att förstärka relationerna med andra.
Du planerar och organiserar ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, följa upp och avsluta aktiviteter.
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
