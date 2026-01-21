Lärare (timvikariat)
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhetsområdet gymnasium, har en varierande verksamhet som riktar sig till ungdomar. Våra enheter präglas av god kvalité, närhet och att vi arbetar aktivt för att skapa trygga och berikande möten mellan människorna som finns i verksamheterna. Vårt mål är att våra studerande och deltagare ska lämna utbildningen rustade med möjligheten att välja sin framtid och stolt tänka tillbaka på sin studietid.
I anpassade gymnasieskolan ger vi våra elever en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger anpassade gymnasieskolan möjlighet till personlig utveckling. Vi erbjuder tre nationella program samt det individuella programmet.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vi söker en lärarvikarie som kan undervisa våra elever när behov av mer personal uppkommer. Våra elever undervisas i mindre grupper och med flera personer närvarande i klassrummet. På anpassad gymnasieskola går elever med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och bedömning samt utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och ämnesplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har lärarutbildning för grundskola eller gymnasium. Du kan även vara pensionerad lärare eller lärarstuderande och har gärna erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariation.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och är trygg i att anpassa ditt budskap efter mottagare och situation. Du har lätt för att skapa och underhålla relationer och möter andra på ett lyhört, smidigt och respektfullt sätt.
Du arbetar strukturerat och målinriktat, planerar och organiserar ditt arbete väl, följer tydliga processer och ser till att det du påbörjar också blir slutfört inom uppsatta tidsramar.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Motala kommun, Verksamhet Gymnasium
Rektor
Rektor
Lovisa Öhlin lovisa.ohlin@motala.se 0141223401
