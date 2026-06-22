Lärare till introduktionsprogrammet
Falköpings kommun / Gymnasielärarjobb / Falköping Visa alla gymnasielärarjobb i Falköping
2026-06-22
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Elevens framtid – vårt uppdrag! Nu finns lediga tjänster på en av Sveriges bästa arbetsplatser! Ållebergsgymnasiet i Falköping arbetar med Kunskap, Trivsel och Kvalitet. Nu behöver vi utöka vårt lag med ytterligare en lärare till våra introduktionsprogram. Missa inte chansen att bli en stolt Ållebergare!
Vad kan vi erbjuda dig?
Inför höstterminen 2026 behöver vi påfyllning i arbetslaget på våra introduktionsprogram. Vi vänder oss till elever som, av olika anledningar, saknar betyg för att ta sig vidare till studier och arbete. Hos oss står den enskilda eleven alltid i centrum och all utbildning anpassas efter individens behov.
Här blir du en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, kollegialt lärande, kvalitet och utveckling är en självklar del i vardagen, och du förväntas bli ett viktigt bidrag i den gemensamma arbetsmiljön. Vi arbetar tillsammans för att Ållebergsgymnasiet ska vara en plats att längta till - för både elever och personal!
Vad söker vi hos dig?
Vi söker legitimerad lärare i SvA och/eller matematik, gärna i kombination med annat ämne. Du har erfarenhet av undervisning och arbetar med elevens lärande i fokus. Som person gillar du att samverka med andra vill utvecklas tillsammans med elever och kollegor. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.
Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens förutsättningar och förkunskaper genom ett flexibelt och kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga.
Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har också förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar lärandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Förutom kravet om lärarlegitimation med behörighet att undervisa i efterfrågade ämnen, söker vi dig som har tidigare erfarenhet av undervisning inom gymnasiets introduktionsprogram eller grundskolans särskilda undervisningsgrupper (7-9). Du har god insikt i skolans mål och styrdokument samt vana av att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik och behärskar mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande är om du även har behörighet att undervisa på gymnasienivå och erfarenhet av att anpassa undervisningen utifrån elevgruppers olika behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir kallad på intervju ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
• För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
• I Falköpings kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om lön, vid frågor kontakta rekryterande chef.
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
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521 35 FALKÖPING Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Birgitta Örtengren Yngve birgitta.ortengrenyngve@falkoping.se 0515-885000 Jobbnummer
9972644