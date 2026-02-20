Lärare till Hultsbergsskolan-Helix
2026-02-20
Vi söker nu en lärare till vår särskilda undervisningsgrupp Helix, där lärarna samarbetar tätt med socialtjänsten.
Organisatoriskt hör Helix till Hultsbergsskolan men har egna lokaler på Herrhagen.
På Hultsbergsskolan arbetar vi utifrån ett F-9 perspektiv där även anpassad grundskolan ingår. Skolans vision är: "En skola att längta till" Vi vill bygga upp en förtroendefull relation med alla. Vi ser varje möte och dialog som en förutsättning för ett aktivt lärande.
Läs mer om https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/hultsbergsskolan
här. Dina arbetsuppgifter
Som ämneslärare på Helix ansvarar du för all undervisning. Det innebär att du planerar, genomför undervisning och anpassar innehåll samt metoder efter elevernas olika förutsättningar. Du arbetar med tydliga mål, strukturerade lektionsplaneringar och använder varierade arbetssätt och digitala verktyg för att skapa en tillgänglig och inspirerande lärmiljö.
En viktig del av arbetet är att följa upp elevernas kunskapsutveckling samt att dokumentera resultat på ett systematiskt sätt. Du analyserar resultaten och använder dem som underlag för fortsatt planering och anpassning av undervisningen.
Du ansvarar också för att skapa ett tryggt och positivt klassrumsklimat, där eleverna känner sig sedda, utmanade och motiverade. Du arbetar nära dina kollegor för att planera gemensamma teman, utbyta erfarenheter och bidra till skolans övergripande utvecklingsarbete. Särskilt fokus på elevernas sociala utveckling innebär att man måste kunna samarbeta med flera olika aktörer och viktiga vuxna runt eleverna. Arbetet kräver stor flexibilitet och öppenhet för att arbeta på olika sätt, ofta utanför den traditionella klassrumsramen. Det förekommer bilkörning i tjänsten.
Tillsammans vill vi skapa en skola med fokus på kunskap, trygghet och framtidstro.Kvalifikationer
Vi söker en till två legitimerade lärare där behörighet i olika ämnen kan vara aktuell. Behörigheten ska komplettera övriga lärares behörighet. Särskilt intressant är tex matematik, NO, teknik och estetiska ämnen för årskurs 7-9. Du har god ämneskunskap och ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet.
Som person ska du vara konsekvent och tydlig i ditt ledarskap, för att skapa trygghet och struktur för eleverna. Du arbetar systematiskt med att sätta upp tydliga mål för undervisning och elevutveckling. Bygger förtroendefulla relationer med elever och är närvarande i deras vardag, samt skapar goda samarbeten med kollegor och deltar aktivt i skolans gemensamma arbete. Du använder aktuell forskning, beprövad erfarenhet och utvärdering som grund för utveckling.
Det är meriterande med erfarenhet från arbete i utmanande skolmiljöer, både socialt och kunskapsmässigt. Dokumenterat arbete och goda vitsord gällande ett relationellt arbete som främjar goda relationer både i arbetsgruppen och med eleverna är viktigt. Personlig lämplighet kommer beaktas.
Lärarlegitimation och körkort är ett krav
Utdrag ur belastningsregistret innan anställning
Tjänsterna tillsätts om erforderliga beslut fattas. Intervjuer kan komma att ske löpande.
1-2 tjänster där en tjänst kan delas mellan Hultsbergsskolan och Helix
Vi erbjuder
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
