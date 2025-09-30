Lärare till fritidshemmet på Bruksskolan
2025-09-30
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Vill du vara med och skapa en trygg, lärande och lustfylld vardag för våra elever - före, under och efter skoldagen? Vi söker nu en lärare mot fritidshem som gillar ett gott samarbete, är flexibel och väl grundad i sitt pedagogiska ansvar enligt Lgr22 och skollagen.
Bruksskolan är en skola med ungefär 220 elever. På fritidshemmet går det 100-120 elever. Alldeles utanför knuten finns en fantastisk närmiljö med många möjligheter till både undervisning och lek. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar, Höjdpunkten och Guldgruvan. Som anställd på fritidshemmet samverkar du också in i skolan under skoldagen. Exakt hur uppdraget kommer att se ut beror på verksamhetens behov samt den kompetens just du har som söker. Ett utvecklande och roligt arbete väntar dig om du söker till oss.
Vi erbjuder dig
- Kollegor som vill utveckla verksamheten och där kollegialt lärande är en naturlig del av arbetsdagen.
- En skola med tillgång till en fantastisk utemiljö.
- Våra medarbetares hälsa är viktig för oss, både på och utanför arbetet, därför erbjuder vi bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort samt tillgång till träningslokalen Styrkan.
Beskrivning av jobbet
Du kommer att planera, leda och utvärdera fritidshemmets undervisning utifrån Lgr22 (del 4) och skollagens mål om trygghet och studiero. Det gör du i nära samverkan med klasslärare, elevhälsa och vårdnadshavare, i syfte att skapa en god koppling mellan skola och fritidshem. Men också tillsammans med våra elever, där vi vill främja deras delaktighet, sociala utveckling och lärande. Du dokumenterar, följer upp och bidrar till vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA). Vid behov ingår det att undervisa i ämnen under skoldagen utifrån dina behörigheter.
Vi söker dig som har:
- en lärarlegitimation mot fritidshem
- erfarenhet av arbete med barn i åldern F-6
- god kännedom om Lgr22 och förmåga att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt styrdokumenten
- meriterande om du har behörighet i musik samt erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt
En av dina framgångsnycklar är din samarbetsförmåga och förmågan att bygga förtroendefulla relationer med såväl elever, som kollegor och vårdnadshavare och du kan också anpassa din kommunikation till de du möter. Du kombinerar struktur och tydlighet med flexibilitet och kreativitet när oförutsedda situationer uppstår som du behöver hantera.
Vi vill informera dig om
- Vi vill att du innan anställning uppvisar utdrag ur belastningsregistret.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
